La Asociación contra el Cáncer de Zamora organiza talleres para pacientes y familias

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora ha programado nuevas charlas y talleres dirigidos a pacientes y familiares, con el objetivo de ofrecer información y recursos útiles para mejorar la calidad de vida durante y después del proceso oncológico.

El miércoles 29 de octubre (16.30 horas) se abordará la osteoporosis asociada al tratamiento oncológico en cáncer ginecológico y de mama desde un enfoque fisioterapéutico, impartido por Alejandro Guzmán.

El martes 4 de noviembre a las 17:00 horas tendrá lugar el taller de economía doméstica, impartido por la trabajadora social Elena García.

"Alimentación para la prevención y manejo de efectos secundarios en tratamiento hormonal del cáncer de mama" es el título de la conferencia del 5 de noviembre a las 17.00 horas, a cargo de la nutricionista Silvia Matellán.

Todas las charlas y talleres son gratuitos, están dirigidos a pacientes y familiares y tienen como objetivo mejorar su bienestar y calidad de vida. Se impartirán en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, situada en Avenida de Portugal, 40-42.

Se trata de acercar a la población información veraz, actualizada y accesible sobre diferentes aspectos del cáncer.