La Asociación contra el Cáncer de Zamora organiza talleres para pacientes y familias

Osteoporosis, economía doméstica y alimentación, entre las próximas charlas

Presentacion de actividades en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora.

Presentacion de actividades en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Carlos Gil Andrés

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora ha programado nuevas charlas y talleres dirigidos a pacientes y familiares, con el objetivo de ofrecer información y recursos útiles para mejorar la calidad de vida durante y después del proceso oncológico.

El miércoles 29 de octubre (16.30 horas) se abordará la osteoporosis asociada al tratamiento oncológico en cáncer ginecológico y de mama desde un enfoque fisioterapéutico, impartido por Alejandro Guzmán.

El martes 4 de noviembre a las 17:00 horas tendrá lugar el taller de economía doméstica, impartido por la trabajadora social Elena García.

"Alimentación para la prevención y manejo de efectos secundarios en tratamiento hormonal del cáncer de mama" es el título de la conferencia del 5 de noviembre a las 17.00 horas, a cargo de la nutricionista Silvia Matellán.

Todas las charlas y talleres son gratuitos, están dirigidos a pacientes y familiares y tienen como objetivo mejorar su bienestar y calidad de vida. Se impartirán en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, situada en Avenida de Portugal, 40-42.

Se trata de acercar a la población información veraz, actualizada y accesible sobre diferentes aspectos del cáncer.

