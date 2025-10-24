Ana Belén López Tárraga, investigadora en desarrollo territorial: "En una ciudad pequeña todo es mucho más asequible"

Ejemplo de joven que desarrolla su profesión en el medio rural, Ana Belén López Tárraga contará su experiencia en este foro organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y patrocinado por la Junta de Castilla y León, Iberdrola, Audens Food y Diputación, con la colaboración de los ayuntamientos de Toro y Benavente.

¿Cómo llega una periodista a dedicarse a la investigación?

Cuando terminé la carrera, comencé a trabajar en comunicación institucional y me seguí formando en este terreno. Para ello, me vine desde Valencia, donde estudié, a Salamanca, para realizar un máster que se adaptaba muy bien a lo que yo estaba buscando. Además, me interesaba conocer otras realidades universitarias. De ahí pasé a preparar mi tesis, pero me surgió un trabajo en Alicante y estuve a caballo entre las dos ciudades. Con la pandemia, me di cuenta de que a lo que yo realmente quería dedicarme era a la investigación y tomé la decisión de venir definitivamente a Salamanca y ponerme en serio con la tesis. Busqué también trabajo para mantenerme económicamente y me surgió una oportunidad laboral en la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, donde estoy trabajando desde mayo de 2021. Esa fue la razón por la que, además, me vine a vivir a la zona rural, primero en Fermoselle y, actualmente, en Zamora.

¿Cuál es su labor en esta entidad?

En un primer momento, llevaba cuestiones relacionadas con la comunicación de los diferentes proyectos, pero, viendo mi perfil de investigación, también he desarrollado trabajos en este sentido. Además, lo puedo compaginar con mi participación en el grupo de investigación de Territorio, Innovación y Desarrollo, del departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca. Concretamente, yo trabajo en temas relacionados con política europea, desarrollo territorial y cooperación transfronteriza.

¿Está ahora inmersa en algún proyecto concreto?

El proyecto que está ahora activo se denomina Alisos, relacionado con la alimentación sostenible y las redes de consumo. Y en junio se publicó un libro sobre un proyecto en el que hemos estado trabajando desde AECT Duoro-Douro durante dos años con diferentes profesores expertos en materia de paisaje, historia y geografía alrededor de Fermoselle y su patrimonio vitivinícola. Se titula "Fermoselle, la Villa del vino, una aproximación histórica, geográfica y cultural a su mundo vinícola" y está editado junto a mi compañera Almudena Navarro.

Un proyecto para acercar a los jóvenes al mundo rural

¿Cuál es su labor en la iniciativa Campus Rural?

Me encargo de las personas que vienen de prácticas al territorio, que siempre terminan encantadas con la experiencia.

¿Cuál es el objetivo principal de este programa?

Creo que el programa Campus Rural es uno de los que mejor acogida han tenido, porque dan una oportunidad a personas jóvenes con una beca de mil euros al mes, mientras están totalmente inmersos en lo que es la dinámica rural, viviendo en el municipio donde hacen sus prácticas. En Fermoselle, se integran en el proyecto Vía del Vino, que les resulta muy atractivo, con las rutas que se programan y actividades muy dinámicas. Al comienzo, es cierto que tienen muchas dudas, pero se van integrando fácilmente en la dinámica del municipio y en el equipo de trabajo.

¿Qué es lo que más les puede costar de esta experiencia?

Al principio se tienen que acostumbrar a que la vida en los pueblos no es igual que en la ciudad, que hay cosas que no pueden hacer, pero ellos mismos se dan en seguida cuenta de que son cosas que tampoco son tan necesarias, como, por ejemplo, ir al cine o al teatro, actividades principalmente culturales. También al venir en verano hay más ambiente en los pueblos y es más divertido. De hecho, siempre se postula más gente que las plazas que se ofertan.

Una oportunidad de descubrir los beneficios de las pequeñas localidades

¿Experiencias de este tipo pueden ayudar a que se planteen su futuro profesional en el territorio rural?

Por supuesto, porque, además, son experiencias muy positivas. No sé si para querer asentarse en un pueblo, pero, al menos, para abrirles la mente al descubrir que en el mundo rural también puede haber oportunidades. Porque el decidirse por vivir en un pueblo o ciudad pequeña está también relacionado con otras cuestiones personales, como tener alguna vinculación con el territorio, porque siempre tiendes a asentarse en un municipio con el que tengas algún tipo de arraigo. Pero sí, el programa Campus Rural le abre la mente y la perspectiva de saber que es posible un futuro en este territorio. Y también ayuda a luchar, de alguna manera, contra esa dinámica habitual de animar a los alumnos de pequeñas ciudades como Zamora a que estudien para buscar un futuro en grandes capitales como Madrid o Barcelona, donde al final están malviviendo, lo que puede resultar un poco frustrante.

¿Qué beneficios pueden subrayarse de vivir y desarrollar un proyecto profesional en pequeños municipios?

Lo primero que me viene a la cabeza es la calidad de vida. Personalmente, yo me he criado en una ciudad grande, con unas dinámicas totalmente diferentes y, si lo comparo con lo que tengo ahora, reconozco que tengo mayor calidad de vida, con un menor estrés y sin depender del transporte público, por poner algunos ejemplos. Además, los jóvenes pueden tener más posibilidades de independizarse en ciudades como Zamora, para empezar, por los precios del alquiler. En una ciudad pequeña todo es mucho más asequible, en todos los sentidos. Son ventajas bastante significativas, si se comparan con otras ciudades.

¿Qué opina de eventos como "Razones para quedarnos", que ponen sobre la mesa todas estas posibilidades del mundo rural?

Es muy positivo que se pongan en marcha este tipo de iniciativas. Lo importante es que luego las conclusiones que se alcance lleguen a los jóvenes, con todas las experiencias que se van a transmitir. Así que no solo es importante el evento en sí, sino también su difusión, antes y después. Todo suma.