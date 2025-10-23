Zamora ofrece sus atractivos para retener el talento joven

870 jóvenes están inscritos para las sesiones de la VIII Feria de Empleo y Emprendimiento Zamora Emplea 2025 que se celebra este jueves en el Teatro Ramos Carrón con presencia de una treintena de empresas y entidades (como el Ejército o la Guardia Civil) que ofertan 170 puestos de trabajo. La idea de que Zamora es cada vez más un lugar atractivo para desarrollar una carrera profesional y quedarse a vivir ha sido el fundamental mensaje lanzado por el presidente de la Cámara de Comercio, Enrique Oliveira, en la inauguración del evento que ha contado con la presencia de Jesús Blanco Martínez, gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl).

Oliveira señaló que el objetivo de la Feria es que los jóvenes "contacten de primera mano con el mundo de las empresas antes de su entrada en el mundo laboral". Se trata de reunir en un mismo lugar y un mismo día, por un lado, "a las empresas que demandan talento y quieren incorporar personal" y por lado "los trabajadores, que ofrecen su preparación, experiencia y disposición para trabajar y que son el futuro de nuestra provincia".

Los militares ofrecen información a los jóvenes interesados en ingresar en el Ejército. / José Luis Fernández / LZA

El presidente de la Cámara abogó por un trabajo conjunto para "retener el talento que tenemos en Zamora y provincia, porque existe. Y las empresas de Zamora tienen un perfil atractivo para incorporar ese talento y, por tanto, no hace falta que nuestros jóvenes salgan fuera para trabajar".

Oliveira reconoció que "hay mucho talento que se nos está yendo de Zamora. Pero hay que hacer ver que las empresas de Zamora tienen la suficiente fuerza, dinamismo y perfiles para que trabajadores y gente que acaba su carrera pueda ejercer. Puede que haya personas que inicien su carrera laboral en Madrid para coger experiencia, pero Zamora ofrece, además de trabajo, una calidad de vida mejor. Además, con el mismo sueldo puedes hacer más cosas en Zamora que en una ciudad grande".

16,5 millones al año en formación

Jesús Blanco Martínez, gerente del Servicio Público de Empleo (Ecyl) destacó la importancia de la Feria para "dar visibilidad a la realidad laboral. Que puedan venir los jóvenes y se den cuenta de que pueden trabajar en su casa". El alto cargo dijo que "nuestra misión como servicio público es esta, que las personas que quieran trabajar puedan hacerlo y las empresas que quieran crecer, quieran hacerlo".

La Junta, dijo, invierte al año 16,5 millones de euros en políticas de empleo en Zamora, que atienden a 22.300 zamoranos. Aquí se incluyen "iniciativas que favorecen el empleo directo, tanto mediante la contratación por parte de las empresas como por el emprendimiento. El pasado año 111 zamoranos emprendieron gracias a nuestras ayudas".

Entrevistas de trabajo en la Feria / José Luis Fernández / LZA

Además, "ayudamos a la formación, con dos partes. Hacemos una formación para parados, para que incrementen su empleabilidad, pero también la hacemos para ocupados, con el mismo fin de incrementar su empleabilidad, además de mejorar la competitividad de la empresa".

El Ecyl dispone de 54 oficinas en toda la comunidad que, en Zamora, atienden a 18.300 personas, para orientarles laboralmente o dirigirlos a la formación. "Y hacemos ese encuentro entre la oferta y la demanda".

Normalidad en los programas de formación y empleo

Preguntado por los periodistas, Blanco se refirió a las críticas vertidas por el Ayuntamiento de Zamora hace unos años por la pérdida de programas mixtos de formación y empleo. "La línea ha seguido funcionando con normalidad. Y es muy interesante porque combina formación con empleo y tiene unos índices de inmersión laboral bastante altos".

Negó que la provincia de Zamora sufriera recortes en este sentido. "Con diferencia, ha tenido muchos más proyectos proporcionalmente que el resto de provincias".

El programa

La VIII Feria ha tenido a Daniel Morales, "Hermoti", cómico, creador de contenido y comunicador digital, como el protagonista de la conferencia inaugural. Pablo Ratón, fundador de una plataforma de orientación profesional, tituló su conferencia posterior "Willbe, emprendimiento exitoso de Zamora al mundo".

Una mesa redonda sobre oficios con futuro reunió a profesionales de diferentes sectores que pusieron en valor tanto los empleos tradicionales como los emergentes y las opciones de empleabilidad estable. La segunda mesa redonda versó sobre empleo con apoyo y discapacidad y la tercera sobre las competencias digitales, como clave para la empleabilidad en todos los sectores.

El especialista en márketing digital, innovación y nuevas tecnologías Óscar Martín, CEO de Patrulla Mutante, habló sobre "IA sin humo: multiplicar el lugar de reemplazar", y el emprendedor Juan Uña García contó cómo con solo 24 años ha asumido la dirección de calidad y producción de Lácteas Zamoro.

Las empresas e instituciones han montado distintos estands informativos mientras el Ecyl ofrecía las ayudas para empresas y demandantes de empleo e incluso había un hueco para sacarse una foto profesional para colocar en el curriculum.