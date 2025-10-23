La visita a 'EsperanZa', el quinto viaje oficial de la reina Sofía a Zamora en los últimos 35 años

Zamora recibió este miércoles, 22 de octubre, a la reina Sofía con los brazos abiertos para su visita a 'Las Edades del Hombre', que en esta ocasión no pudo inaugurar debido a problemas de agenda que imposibilitaban su presencia. Habían pasado ya 48 años y unos pocos días desde que la monarca emérita pisara por primera vez Zamora en forma de visita oficial, acompañada en aquella ocasión por Juan Carlos I, el 6 de octubre de 1978. A lo largo de este medio siglo, han sido varias las visitas reales -tanto de ambos reyes eméritos como de sus descendiente-, entre las que se encuentran las seis realizadas por la reina.

La anterior visita de doña Sofía a Zamora es relativamente reciente, pues es la segunda vez que la reina emérita viaja a Zamora en la presente década, después de su llegada en AVE el 18 de abril de 2023. Con la pandemia de la COVID-19 dando aún sus últimos coletazos en las vidas de los españoles y zamoranos, la monarca se acercó hasta el Banco de Alimentos de la capital para interesarse por el trabajo que realiza esta asociación en el medio rural de Castilla y León. Según se relataba en la portada de LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA al día siguiente, "la reina se interesó, sobre todo, por la organización y reparto de víveres en una zona marcada por la despoblación y la dispersión de sus habitantes".

Portada y primeras páginas de LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA del 19 de abril de 2023 / LOZ

Hace casi una década, el 27 de abril de 2016, su llegada a la provincia tuvo muchas más similitudes con la ocurrida hace menos de 24 horas. El telón de fondo era el mismo, una edición de 'Las Edades del Hombre', pero la muestra artística no la llevó hasta la capital, sino hasta Toro. Al contrario que con 'EsperanZa', la exposición conocida como 'Aqva' fue inaugurada por la ya entonces reina emérita, que mostró la "pasión real por el arte", como rezaba uno de los titulares de las páginas interiores de LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA. Aquel día, también se habló de la elección de vestuario de doña Sofía, que supo conjugar su ropa con "ese azul intenso que oculta los muros de la Colegiata y el Santo Sepulcro".

Triple visita real en 1978

Y hasta aquí llegan las visitas del presente siglo por parte de los que fueran reyes de España desde 1975 hasta 2014. Hay que remontarse hasta 1997 para las anteriores visitas de ambos a la provincia en un año que tuvo hasta tres visitas reales (una de la pareja, otra de Juan Carlos I y una más del por entonces príncipe Felipe). De esta manera, la Familia Real cubría la deuda pendiente con la capital, sobre la que no habían pisado desde los lejanos años de la Transición. Volviendo a esa última década del siglo pasado, el motivo de su visita conjunta el 26 de febrero de 1997 también tuvo que ver con eventos eclesiasticos, al ser los encargados de presidir el centenario de la Junta Pro-Semana Santa.

Portada y páginas interiores de LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA del 27 de febrero de 1997 / LOZ

Hasta la realizada este año, todas las visitas pares de la reina Sofía habían tenido un denominador común y es el de no haber pisado la capital... Al menos, de manera oficial. Así se cuenta también la visita de 1991, cuando inauguró el Teatro Reina Sofía de Benavente. Aquella jornada del 6 de abril, "los benaventanos dispensaron a doña Sofía un caluroso recibimiento", según se puede ler en la portada de LA OPINIÓN DE ZAMORA. Por otro lado, en páginas interiores se destaca que fue una visita breve debido a que solamente pudo estar durante la primera hora del concierto inaugural -de Victoria de los Ángeles- debido a "sus compromisos oficiales en La Zarzuela".

Todo comenzó el 6 de octubre de 1978

La lista de visitas de doña Sofía a Zamora se cierra -o sea abre, según se mire- con la realizada el 6 de octubre de 1978, apenas dos meses antes de que se aprobara la Constitución Española en referéndum. Según se narraba por aquel entonces, era la primera visita tanto de doña Sofía como de Juan Carlos I, al menos "oficialmente", textualmente así expresado en la portada de dicha jornada. Un día más tarde, los reyes acapararon la mayor parte de la información, pues "Ganaron a Zamora con su sensibilidad, sencillez y simpatía". Un viaje en el que, como anécdota, la consorte visitó a la madre de una recién nacida después de dar a luz en plena visita a la Residencia Maternal. ¿Se llamaría Sofía aquella niña?