Primera subinspectora en la Policía Municipal de Zamora

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Zamora ha acogido este jueves la toma de posesión de dos nuevos inspectores y una nueva subinspectora de la Policía Local tras los correspondientes procesos de selección.

En la firma han estado presentes el alcalde, Francisco Guarido, el concejal de Promoción Económica, David Gago, el secretario del Ayuntamiento, José María Pastor, y el Jefe de Policía Local, Tomás Antón.

En el caso del nombramiento de la nueva subinspectora, esta es la primera vez que una mujer alcanza este rango en la Policía Local de Zamora.