Primera subinspectora en la Policía Municipal de Zamora
Toman posesión tres nuevos mandos del cuerpo
El salón de Plenos del Ayuntamiento de Zamora ha acogido este jueves la toma de posesión de dos nuevos inspectores y una nueva subinspectora de la Policía Local tras los correspondientes procesos de selección.
En la firma han estado presentes el alcalde, Francisco Guarido, el concejal de Promoción Económica, David Gago, el secretario del Ayuntamiento, José María Pastor, y el Jefe de Policía Local, Tomás Antón.
En el caso del nombramiento de la nueva subinspectora, esta es la primera vez que una mujer alcanza este rango en la Policía Local de Zamora.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
- Este es el pueblo más rico de Zamora
- La reina Sofía llega a Zamora para visitar Las Edades del Hombre
- Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
- Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios
- Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes
- Crimen del Tera en Sanabria: el asesinado tenía los alvéolos rotos y medio litro de agua en el estómago