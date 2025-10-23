La mejor manera de mejorar tu futuro profesional en Zamora

La UNED ha ampliado hasta el próximo 4 de noviembre el plazo de matrícula para sus estudios de grado, másteres oficiales, microtítulos, curso de acceso para mayores de 25 y 45 años e idiomas. Una nueva oportunidad para entrar a formar parte de la mayor universidad pública de España, que destaca por su flexibilidad y adaptabilidad, universalizando el acceso a una educación superior de calidad.

Con 23 grados oficiales en UNED Zamora, pertenecientes a todas las ramas del conocimiento, este centro ofrece una formación universitaria de excelencia que se adapta a las necesidades personales y profesionales de su estudiantado.

Su metodología online y semipresencial permite compaginar los estudios con la vida laboral o familiar, manteniendo el acompañamiento constante del profesorado. La universidad cuenta también con una amplia oferta de másteres oficiales, que permiten especializarse en ámbitos de alta demanda profesional y acceder a los estudios de doctorado.

Los microtítulos UNED constituyen una de las opciones más innovadoras del catálogo formativo de la universidad. Con un formato modular y flexible, permiten actualizar o ampliar competencias profesionales en áreas como inteligencia artificial, sostenibilidad, educación digital o ciberseguridad.

Posibilidad de estudiar hasta 15 idiomas

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) ofrece, además, la posibilidad de estudiar hasta 15 idiomas, desde los más demandados —como inglés, francés o alemán— hasta otros menos habituales en la enseñanza reglada, como árabe, chino o japonés, además de lengua de signos española y todas las lenguas cooficiales del Estado.

Todos los cursos se imparten con la metodología propia de la UNED y pueden seguirse en dos modalidades: semipresencial o en línea.

Finalmente, los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años ofrecen una segunda oportunidad a quienes no pudieron acceder en su momento a la universidad. Gracias a su metodología a distancia y al acompañamiento del profesorado, estos cursos permiten preparar las pruebas de acceso oficiales de forma flexible y adaptada al ritmo de cada persona.

Son una puerta abierta a la educación superior, avalada por una universidad comprometida con la equidad, la igualdad de oportunidades y la formación a lo largo de la vida y que se consolida como una universidad abierta, inclusiva y preparada para los retos del futuro.