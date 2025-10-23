La reina Sofía, seducida por la belleza de las obras exhibidas en "EsperanZa"

La reina Sofía disfrutó la tarde del jueves de una visita a la XXVIII edición de Las Edades del Hombre "EsperanZa", inaugurada el pasado jueves.

Pese a la lluvia, una hora antes de la llegada de la soberana ya había una docena de personas aguardándola en las inmediaciones de la iglesia de San Cipriano. La presencia de los periodistas y de la seguridad fue seguida con atención desde un balcón e incluso desde alguna ventada del edificio de la Biblioteca Pública de Zamora.

"Es una de las integrantes más queridas de la Casa Real" decía una mujer que ya la vio cuando vino a inaugurar el Teatro Principal de Zamora.

La emérita observa la Anunciación pétrea venida de la Colegiata de Toro. | CASA REAL

La cifra de público, poco a poco, fue aumentado. Los primeros aplausos se oyeron cuando la emérita se bajó del coche en la plaza de la Claudio Moyano.

A pie, acompañada por el obispo de Zamora, Fernando Valera, por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por el secretario general de Fundación de Las Edades de Hombre, José Enrique Martín, llegó a la primera sede, el preludio de "EsperanZa".

El comisario explica algunas de las piezas. / Casa Real

Mientras saludaba a las autoridades políticas, entre ellos el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, la consejera de Industria, Leticia García, y la consejera de Familia, Isabel Blanco, se oyeron varios "¡Viva la reina!" secundados por unos tímidos aplausos.

Catedral

La reina descubría el primero de los templos de la mano del secretario de la fundación y del comisario científico, cuando una treintena de personas, pese a la inestabilidad del tiempo, esperaban su llegada en la plaza de la Catedral bajo la atenta mirada de agentes de seguridad. Entre ellas estaban dos zamoranas que ya había ido por la mañana a la seo. "Hemos comido y hemos regresado porque somos muy de nuestra emérita porque ella es un ejemplo de reina", decía Mercedes a lo que Asunción añadía que "es una gran dama, discreta y una gran sombra de su marido".

Cabildo

En el atrio del primer templo también la aguardaban integrantes del Cabildo y el deán, Juan Luis Martín Barrios, quien dio la bienvenida a la reina.

La soberana saludó a todos los sacerdotes presentes antes de proseguir con el recorrido expositivo.

Un momento de la reina Sofía a "EsperanZa" / Casa Real

El interior de la seo, el espacio donde se encuentra la impresionante imagen que tallara Venancio Blanco fue uno de los puntos donde los medios de comunicación pudieron seguir la visita real.

La talla "Cristo que vuelve a la vida", un crucificado sin policromar situado justamente bajo el cimborrio, suscitó el interés de la soberana, quien escrutó la pieza, alzó la vista a la cúpula y volvió a observar la escultura.

Doña Sofía preguntó dónde estaba habitualmente a lo que le respondió el comisario. También el presidente de la Junta de Castilla y León añadió que "había estado durante diez años en la Catedral de Salamanca" a lo que el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, agregó que "se lo encargó una cofradía que luego no lo quiso y que seguro que ahora se arrepentía".

La reina Sofía visita 'Las Edades del Hombre' en Zamora / J. L. F.

Esta obra contemporánea "le ha maravillado", un interés que evidenció cuando conoció al hijo del autor y cuando ojeó el catálogo que le regalaron.

Doña Sofía "ha mostrado mucho interés básicamente por todas aquellas obras que no le resultaban más o menos conocidas", sintetizó el comisario científico, Sergio Pérez, una vez concluido el itinerario.

Cristo de las Injurias

Entre las 85 piezas venidas de múltiples puntos de España y de Portugal que componen el discurso de la muestra "EsperanZa", a doña Sofía le llamó mucho la atención el Cristo de las Injurias "uno de los cristos más bellos que había visto" desgranó Pérez.

La comitiva observa la custodia de la seo. / J.L.F.

La nómina de maestros de la pintura y la escultura que reúne la muestra de arte religiosa resulta amplia. Ante los dos Greco, se paró "mucho" y "me parece que tenía una especial predilección por el pintor" apreció el historiador del Arte.

También a doña Sofía le gustaron mucho "los cuatro cuadros de Goya" y "la escultura de Pablo Gargallo" un ejemplo de obra contemporánea que está situada en la capilla del cardenal Mella y "ha preguntado todo lo que se podía preguntar del cuadro de Velázquez" rememoró con una amplia sonrisa el comisario.

Sergio Pérez Martín subrayó que "ha sido muy agradable en el trato y muy cercana".

Interés por los artista zamoranos

De la aportación de artistas zamoranos, la madre del rey se interesó por la maternidad de Baltasar Lobo. "Preguntó exactamente quién era Lobo y de qué época era" y también "sobre la obra de Ele Pozas". Su creación "Angustia" le ha cautivado e incluso "le preguntó a la propia artista".

La reina Sofía con los trabajadores de las sedes de la muestra. / Casa Real

Encuentro

Y es que el itinerario por la muestra se completó con un breve encuentro con algunos de los artistas con creaciones en "EsperanZa". Así la reina saludó a los pintores Antonio Pedrero, Satur Vizán, Ele Pozas y a Ángel Luis Iglesias así como al hijo de Venancio Blanco y al músico David Rivas, compositor de la banda sonora de la exposición.

A mayores, la reina emérita, que firmó en el libro de visitas, saludó "uno por uno" a todos los trabajadores de la Fundación de Las Edades del Hombre, que se desplazaron a Zamora, e incluso al personal que trabaja en las sedes hasta el mes de abril y a diversos patrocinadores de la muestra, como el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.

Las autoridades en la visita a San Cipriano. / José Luis Fernández

Cuando doña Sofía concluyó el recorrido por "EsperanZa", la lluvia estaba haciendo acto de presencia, lo que no impidió que un grupo de unas 40 personas estuvieran esperándola bajo los paraguas.

La reina se dirigía ya hacia el coche, pese a que los periodistas le pedían una valoración de la visita.

De repente, doña Sofía se acercó hacia el público, momento que el semanasantero Josué Crespo aprovechó para decirle que "si se acordaba de Nachi Caro, que era un amigo en común con nuestra familia".