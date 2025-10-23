La Junta respalda con 1,5 millones de euros la muestra de Las Edades del Hombre en Zamora
El respaldo está destinado la organización y el el desarrollo de la XXVIII exposición así como a poner en valor el patrimonio histórico-artístico de la diócesis de Zamora
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención de 1.500.000 euros por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a la Fundación Las Edades del Hombre para la financiación de la organización y el desarrollo del XXVIII ciclo expositivo de Las Edades del Hombre que con el título "EsperanZa", se desarrolla en Zamora hasta el próximo mes de abril en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral zamorana, hasta el 5 de abril de 2026.
La finalidad de esta subvención es preservar, difundir y poner en valor el patrimonio histórico-artístico de la Diócesis de Zamora, articulando una propuesta cultural que, bajo el hilo narrativo de la esperanza, contribuya al enriquecimiento educativo y social de la ciudadanía. A través de la restauración, exposición y contextualización de obras sacras en espacios emblemáticos, se busca conservar el legado material artístico, dinamizando la potencialidad del territorio y fomentando el turismo cultural sostenible, explican.
Los eventos expositivos que desarrolla la Fundación Las Edades del Hombre se plantean como actuaciones orientadas al desarrollo de los territorios y vinculadas a la celebración de conmemoraciones y efemérides de los distintos lugares o hitos monumentales, por lo que se muestran conformes a los objetivos que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte tiene en relación con el patrimonio cultural.
"EsperanZa"
La XXVIII edición de Las Edades del Hombre se celebrará durante los años 2025 y 2026 (de octubre de 2025 a abril de 2026), con una temática relativa a la esperanza, en consonancia con la conmemoración propuesta para este Año Jubilar vigente.
La XXVIII edición de Las Edades del Hombre se inauguró el 16 de octubre en la ciudad de Zamora y se podrá visitar hasta la primavera de 2026, coincidiendo con la Semana Santa.
Con el título 'EsperanZa' se compone de 85 obras destacadas procedentes de Castilla y León y otros puntos de España y Portugal. Se divide en un preludio que se localiza en la iglesia de San Cipriano y tres ‘Momentos’ que se ubican en la Catedral de El Salvador y que llevan por nombre ‘Pasión’, ‘Resurrección’ y ‘Misión’. La iglesia del Carmen de San Isidoro, será el punto destinado a la divulgación y a la actividad didáctica con el programa escolar que se desarrollará con motivo de la exposición.
Artistas
La muestra incluye obras de los mejores artistas de la historia del arte como El Greco, Francisco de Goya, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Zurbarán, Berruguete o Salzillo.
Un aspecto destacado de la exposición lo representa la presencia, por primera vez en la historia de Las Edades del Hombre, de creaciones de dos artistas universales, ambos con carácter singular en sus obras: Diego de Velázquez, con una Inmaculada procedente de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, y Pablo Picasso, con una Anunciación del Museo Picasso de Barcelona. Asimismo, artistas contemporáneos también tienen su papel destacado en esta edición como Antonio Pedrero, Ángel Luis Iglesias, Tomás Crespo, Ele Pozas o Satur Vizán.
El recorrido expositivo tiene como colofón una experiencia de realidad virtual cuyo argumento lleva al visitante a una actividad en la que presencia y participa de la reconstrucción colaborativa de una población.
