FutureLab, el laboratorio del futuro de Zamora encuentra el respaldo de la Junta

A propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención 720.383 euros destinada a financiar la implantación y puesta en funcionamiento del proyecto Zamora FutureLab, promovido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora.

El ‘Zamora FutureLab’ está concebido como un espacio físico, técnico y humano destinado a impulsar el desarrollo de tecnologías avanzadas en las empresas de la provincia, así como a incentivar el emprendimiento y la atracción de proyectos de I+D+i en torno a estas tecnologías de última generación. El objetivo es democratizar el acceso a herramientas tecnológicas de vanguardia y promover su aplicación práctica entre estudiantes, emprendedores y empresas locales, con especial atención a pymes y microempresas, con recursos limitados para afrontar la transición digital por sí solas.

La subvención aprobada por la Junta de Castilla y León permitirá hacer frente a los gastos necesarios para la puesta en marcha de tres espacios funcionales y esenciales para los objetivos previstos.

En primer lugar, se creará un laboratorio de impresión 3D avanzada, metrología e ingeniería inversa que estará dotado con impresoras de última tecnología, escáneres 3D de alta precisión y software profesional de última generación que permitirá, entre otras cosas, la creación de prototipos funcionales y el control de calidad.

En segundo lugar, se habilitará un laboratorio de fabricación robotizada que estará integrado por robots colaborativos, células de fabricación flexible y estaciones de trabajo de control. Este laboratorio está orientado a la automatización de procesos industriales y la capacitación práctica en robótica industrial.

En tercer lugar, se desarrollará un espacio de proyectos interactivos y videojuegos con capacidad para captura de movimiento, escaneado 3D, realidad extendida, o producción virtual. Este entorno promoverá el desarrollo de contenidos interactivos, simuladores y videojuegos con aplicación en sectores como el patrimonio, la educación, la salud o el turismo.

Dos anualidades

La subvención aprobada, que se distribuye en dos anualidades, por importe de 360.191 euros cada una, permitirá financiar el equipamiento, los gastos de personal y las actividades que se desarrollen entre el 1 de octubre del 2025 y el 30 junio del 2027. Además, con el fin de que la Cámara pueda adquirir el equipamiento de forma inminente facilitando así el comienzo de los trabajos, se ha previsto el anticipo del 50% de la subvención sin exigencia de garantía.

El impulso de la Junta de Castilla y León a la creación de este espacio, que contará también con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, tiene como objetivo último fortalecer el tejido empresarial de la provincia, mejorando la productividad, favoreciendo el emprendimiento, y atrayendo nuevas inversiones; así como generar empleo de calidad, especialmente para los más jóvenes, contribuyendo así a la captación y retención del talento y al desarrollo demográfico.

Todo este equipamiento se situará físicamente en espacios del Campus Viriato, para lo cual Cámara de Comercio y Universidad de Salamanca firmarán un convenio en breve.