Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Jesús Bastante traslada a sus lectores a la Barcelona modernista

El periodista y escritor Jesús Bastante presenta esta tarde en Zamora su novela "El aprendiz de Gaudí", una historia de amor ambientada en los primeros años de la construcción de la Sagrada Familia de la que la editorial La Esfera ha publicado ya dos ediciones. La cita es a las 20.00 horas en el teatro del Seminario de San Atilano, donde Bastante estará acompañado por el obispo de Zamora, Fernando Valera, y el experto en religiones Luis Santamaría, junto a la directora del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Carmen Ferreras, encargada de presentar el acto.

Jesús Bastante, frente a la Sagrada Familia, con su última novela. / Cedida

La historia de "El aprendiz de Gaudí" sumerge al lector en la Barcelona de segunda mitad del siglo XIX, justo cuando la ciudad comenzaba a expandirse más allá de los muros medievales y se abre al Modernismo.

Personajes reales y de ficción

Es por esa época cuando Antoni Gaudí comienza a elevar las torres de la basílica de la Sagrada Familia. Pau, criado en las calles, se convierte en uno de los discípulos predilectos del artista, con quien comparte los secretos del templo y de su arte. Allí conocerá a Rosetta, la sobrina de Gaudí, una enigmática joven.

El periodista Jesús Bastante / Cedida

Desde ese momento, sus vidas se entrelazan en una ciudad azotada por la desigualdad, los conflictos sociales y la crisis de una España encaminada a un incierto cambio de siglo.

Periodista y escritor de éxito

Jesús Bastante, periodista especializado en información socio religiosa y autor de una quincena de libros, firma con "El aprendiz de Gaudí" una fascinante novela de amor prohibido, poder, belleza y locura a los pies de la torre de San Bernabé, la única que el arquitecto logró concluir antes de su muerte.

Un escenario espectacular para un relato único.