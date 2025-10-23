La casa de la Rúa en Zamora "conectada" con los reyes doña Sofía y don Juan Carlos

La visita de la reina Doña Sofía a Las Edades del Hombre despertó el interés de no pocos zamoranos que, por curiosidad o por fervor monárquico, se acercaron a San Cipriano o a la plaza de la Catedral para poder ver a la madre de Felipe VI. Pero solo una familia decoró su casa para la ocasión, una familia que tiene una bonita casa con mucha historia en plena Rúa de los Francos y cierta conexión con la reina, ubicada en la céntrica calle que la monarca tuvo que recorrer (aunque lo hizo en coche) para desplazarse entre las dos sedes de la muestra de arte religioso.

Se trata de la casa de la familia Crespo, ubicada en el número 12 de la Rúa, que suele engalanarse para ocasiones especiales como el Corpus o la Semana Santa, y una visita real no podía ser menos. La histórica vivienda lucía este miércoles 22 de octubre con colgaduras rojas y blancas, y en el portal una fotografía de una jovencísima Doña Sofía y su esposo, don Juan Carlos, cuando aún eran Príncipes de España, rodeados de tres niños: Elena, Cristina y Felipe, cuidadosamente colocada sobre una mesita, junto a un jarrón de flores, por el dueño de la vivienda, Josué Crespo Rubio, presidente de la Cofradía de la Resurrección.

La fotografía de la Familia Real en el portal de la casa de los Crespo. / N. S.

La fotografía fue enviada desde la Zarzuela hasta esa misma vivienda hace 55 años, en 1970, después de que el padre de Josué, el cirujano Antonio Crespo Neches, había sido recibido en real audiencia por los Príncipes de España en Madrid. El futuro rey de España, don Juan Carlos, agradeció la visita del zamorano enviándole una fotografía de su familia dedicada.

El cirujano zamorano Antonio Crespo Neches había sido recibido por los que un lustro después serían proclamados reyes de España en calidad de representante de la Real Cofradía de los Caballeros Cubicularios.

Pero Josué Crespo no esperó a la reina en su portal, se acercó a la plaza de la Catedral para ver de cerca a la monarca, a la que pudo saludar a la saludar y felicitar por su trabajo.