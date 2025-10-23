Se buscan zamoranos mayores de sesenta años para un estudio sobre longevidad

El Campus Viriato de Zamora ha acogido este jueves el arranque oficial del proyecto Iberlongeva, que nace con una convicción compartida: la longevidad no es un problema que haya que soportar, sino una oportunidad de crecimiento que merece ser comprendida y acompañada. Esta iniciativa científica, comunitaria e institucional representa un nuevo modelo de investigación aplicada al servicio de las personas mayores y del conjunto de la sociedad.

Durante las próximas semanas se abrirá el proceso de inscripción para que las personas mayores de 60 años de Zamora puedan participar voluntariamente en este estudio. Cada persona inscrita recibirá una evaluación individualizada y gratuita de su salud y bienestar, con recomendaciones concretas y acceso a talleres orientados a la prevención y la mejora de la calidad de vida.

Los interesados en participar pueden informarse en su centro de salud, farmacia, asociaciones de vecinos o espacios municipales con el distintivo "Punto de información Iberlongeva".

Proyecto más allá de las fronteras zamoranas

En noviembre se abrirá el proceso en Ourense, seguido de Braganza y, a partir de enero de 2026, comenzará el trabajo de campo simultáneo en los tres territorios.

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) invita al acto de presentación de IBERLONGEVA / José Luis Fernández / LZA

Se trata de un proyecto transfronterizo entre España y Portugal que combina ciencia, prevención y comunidad para comprender y acompañar la longevidad. Impulsado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (Cenie) y la Universidad de Salamanca, cuenta con la financiación del programa Interreg de la Unión Europea y la colaboración de profesores y alumnos de la Escuela de Enfermería de Zamora.

Una brújula compartida para anticipar, cuidar y prevenir

Iberlongeva parte de la pregunta sobre qué pasaría si se tomara en serio una de las mayores ambiciones de la humanidad, como es la extensión de la vida. Este proyecto propone mirar el paso del tiempo como una fuente de valor, experiencia y sentido. Por ello, la esencia de Iberlongeva es la prevención, no como anticipación del miedo a envejecer, sino como respeto al futuro y confianza en que siempre se puede vivir más y mejor.

La iniciativa combina dos módulos fundamentales: uno social, que analiza los vínculos, apoyos y condiciones de vida cotidianas; y otro de salud, que ofrece una fotografía del estado físico, emocional y funcional de quienes participan. En este segundo es donde participa activamente la Escuela de Enfermería de Zamora. En las siguientes fases se incorporarán evaluaciones clínicas más avanzadas como fuerza, movimiento, nutrición o lucidez que no solo medirán parámetros biomédicos, sino formas de acompañar la vida con mayor precisión.

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) invita al acto de presentación de IBERLONGEVA / José Luis Fernández / LZA

Zamora ha sido elegida territorio de inicio del proyecto “no por lo que le falta, sino por lo que tiene; una cultura viva, una comunidad fuerte y una forma de vida que merece ser reconocida. Con este enfoque, el proyecto convierte a la ciudad en referencia de innovación en longevidad, marcando el rumbo de lo que puede ser”, subrayan desde la organización.

Un sistema tecnológico inteligente con alma comunitaria

Iberlongeva contará con una muestra representativa de más de 1.000 personas, 400 de ellos, zamoranos, capaz de identificar patrones, señales precoces y factores de riesgo antes de que los síntomas de la fragilidad sean evidentes. A través del análisis avanzado de estos datos recogidos, y gracias al trabajo de la Universidad de Vigo y la Fundación CTIC, se construirá un sistema de seguimiento individualizado con plena garantía legal y ética, conforme al Esquema Nacional de Seguridad y la normativa europea.

Toda la información recogida se integrará en el futuro Observatorio para una Longevidad Activa y con Sentido (OLAS), que transformará los resultados del estudio en inteligencia útil, con la idea de diseñar mejores políticas públicas, anticipar la dependencia y orientar a los servicios sociales y sanitarios hacia la prevención y el cuidado personalizado.