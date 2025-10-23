Un autobús realiza el trayecto Zamora-Salamanca con un cristal roto después de un choque a la salida de la Estación de Autobuses

Mañana accidentada para los viajeros que han cogido uno de los autobuses que unían Zamora con Salamanca. Concretamente, para todos aquellos que salían de la capital a las 08:45 horas, en busca de la provincia vecina para acudir a sus centros estudios o trabajos. Según cuentan los propios pasajeros, el convoy habría chocado al tratar de salir de la Estación de Autobuses de Zamora, provocando daños en uno de los cristales del propio vehículo. Ante esta situación, el conductor decidió seguir con su trayecto por la autovía A-66 donde la velocidad hizo el resto hasta desprender parte de dicho cristal.

Según cuenta A. I., una de las pasajeras de este trayecto, "la valla de la estación golpeó contra la última ventana", ya fuera por un desajuste que hiciera que la misma se cerrase mientras cruzaba el autobús o por un mal cálculo de giro por parte del conductor. Ante la sorpresa de los propios viajeros, no fueron realojados en otro autobús y tuvieron que realizar en estas condiciones su trayecto con destino Salamanca por la autovía A-66, lo que para esta testigo de los hechos es una decisión de "un irresponsable, ya que podía haber causado más accidentes a otros vehículos". En su caso, además, el primer golpe le dejó un fuerte dolor en el brazo al ocurrir junto a su asiento, mientras que el pasajero que viajaba detrás de la joven sufrió un pequeño golpe en la cabeza.

Después de que el cristal quedase totalmente estallado en un primer momento, la velocidad más elevada en la vía interurbana que une ambas capitales provocó la rotura y desprendimiento de parte del mismo, aunque en ese caso no causaron lesiones en ninguno de los pasajeros. Sin embargo, tanto A. I. como otros pasajeros se quejan de la nula responsabilidad del autobusero, que "no se preocupó en absoluto y pasó del tema cuando le comentamos que le dijese a los nuevos viajeros que no usaran esos asientos". Hasta ahora, aún no han recibido respuesta por parte de la empresa adjudicataria, a la que ya han contactado para expresar su malestar.