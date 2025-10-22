Zamora, capital nacional del ovino

"Zamora es la capital del ovino a nivel nacional. El ovino ha marcado la identidad de esta tierra, de Castilla y León, y de Zamora en especial, y, por lo tanto, es una seña de nuestra forma de ser, digamos, un signo emblemático de nuestro campo, de nuestra ganadería".

Fueron las primeras palabras del viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, en la inauguración de la tercera edición de la Feria Ovinnova, salón profesional del ovino, abierta en Ifeza desde este miércoles hasta el viernes, en horario ininterrumpido de 10.30 a 19.00 horas, con propuestas sobre todo para los profesionales, pero también para el público en general, que podrá ver de cerca distintas razas de ovejas o las evoluciones de un perro pastor manejando un rebaño.

Jorge Llorente y Javier Faúndez hablan con jóvenes asistentes a la feria. / José Luis Fernández / LZA

José Antonio Santa Marta, presidente de Ovigen y de Asaf, fue en encargado de la bienvenida: "Hoy abrimos las puertas y las ventanas de este salón profesional del ovino destinado a todos los ganaderos del sector. Una ventana abierta en la que los ganaderos podrán ver soluciones tangibles a sus problemas, en la que podrán ver y acceder a todas esas innovaciones tanto técnicas, tecnológicas como genéticas, en la que se podrá ver que puede haber una transición del sistema productor actual y moderno con el sistema tradicional y, en definitiva, que vean que el sector ovino es un sector rentable, es un sector absolutamente compatible con el modo de vida de hoy en día, con la sociedad actual y sostenible y compatible con el bienestar y la sanidad animal".

Cien expositores y ocho mil metros cuadrados

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, certificó la importancia que la feria tiene para Zamora, que se ha demorado tres años para no coincidir con la del queso, Fromago. Destacó la presencia de un centenar de expositores "con la última tecnología, con los últimos adelantos en el sector del ovino, con más de 8.000 metros cuadrados ocupados en este recinto Ferial de Ifeza".

La Diputación, dijo "también apuesta por esta feria, porque el sector del ovino es uno de los pilares importantes en esta provincia. Tenemos más de mil explotaciones de ovino, entre intensivo y extensivo, más de 500.000 cabezas de ganado reproductor, y, sobre todo, lo más importante, somos líderes en producción de leche y líderes en producción de carne de ovino".

Además, Zamora no solo produce, sino que "también transforma, hay importantes industrias cárnicas, que transforman buena parte del producto que aquí se produce. Estoy hablando de industrias cárnicas, estoy hablando también de queserías, que son referentes a nivel nacional, que todas ellas crean empleo, crean riqueza en el mundo rural alrededor de este sector", al que se une la industria complementaria de piensos, maquinaria y accesorios.

Ovejas de distintas razas se pueden ver en Ovinnova / José Luis Fernández / LZA

Mandó el presidente provincial un saludo de ánimo a los profesionales de un sector que tiene, dijo, un problema que es el relevo generacional, que es un problema importante, y animar a aquellos jóvenes transmitiéndoles un mensaje que vivir en un pueblo es igual de digno o más digno que vivir en una ciudad, que se puede vivir del ovino y se puede emprender un proyecto de vida". Por ello comprometió el apoyo de la Diputación para que la Feria "siga creciendo, porque hoy es ya una feria que es un referente nacional".

Al futuro por la innovación

Jorge Llorente destacó, por su parte, que "el futuro del sector del bovino tiene que pasar también por la innovación. La tasa de retorno que aporta la innovación a todos los sectores, y especialmente a los ganaderos, es alta. Cada euro que se invierte en innovación al futuro, al sector le aporta muchos más euros. Hay estudios que hablan de que duplica o, a veces, multiplica por cinco esa inversión. Y, por lo tanto, creo que era muy importante tener esta feria de referencia, que hoy se localiza, como decíamos, en Zamora, siendo una seña de identidad de la forma de producir en Castilla y León".

Destacó entidades como el Instituto Tecnológico Agrario, Itacyl y Ovigen, además "del apoyo que realiza la Junta a la incorporación de jóvenes, a la modernización de explotaciones, a la promoción del queso, de los productos del lechazo u otros frentes de promoción del ovino".

Las autoridades con el distintivo de la IGP del Lechazo de Castilla y León. / José Luis Fernández / LZA

Entre las líneas de actuación en ovino, señaló el alto cargo, "tenemos una unidad de rumiantes, un centro especializado piloto, una estación de la carne y una estación de la leche, que trabajan en todo lo que es la valorización y la innovación de los productos. Actualmente, trabajamos en 14 proyectos de innovación, muchos de ellos están hoy presentes en esta feria y los productores van a poder ver sus ventajas para ser más competitivos, ahorrar y poder seguir siendo líderes".

Otro gran proyecto que tiene la Junta de Castilla y León es el "Akis, que son grupos de conocimiento e innovación, donde la administración se sienta con todo el sector para hablar de qué inquietudes y qué retos y oportunidades surgen. Se tratan de una manera muy directa y a partir de ella se construyen proyectos de innovación, de investigación y de transferencia tecnológica, donde también se orientan las políticas agrarias en torno a los sectores y, muy importante, esa transferencia tecnológica, que es precisamente lo que se hace en esta feria, el comunicar, el trasladar al sector esas novedades e iniciativas".

El viceconsejero destacó por último, "la extensión agraria digital. Sin duda la digitalización es una herramienta que la sociedad está aplicando en todos los sectores, pero en el ovino también tiene una significación especial y en la ganadería. Hoy la sensorización, los vallados electrónicos, toda la innovación que pueda venir de la digitalización es fundamental. ¿Cuál es el objetivo que tiene el programa de extensión agraria digital? Que llegue al mayor número de ganaderos".

Referentes en calidad y cantidad

Llorente aseguro que "Castilla y León lidera la producción de ovino de leche, somos referentes en cantidad y calidad, como bien se citaba anteriormente, tenemos la ventaja de tener grandes industrias lácteas en la comunidad, eso hace que podamos tener una perspectiva, una posición de liderazgo y, por lo tanto, ser más competitivos en los mercados".

Cercados y maquinaria en la Feria Ovinnova. / José Luis Fernández / LZA

No ocultó que "tenemos muchos retos, existen oportunidades que hay que saber aprovechar, en ese sentido creo que es fundamental la colaboración entre todas las administraciones y el diálogo fluido con las asociaciones, ya sean de razas u otro tipo de asociaciones, con las cooperativas".

Ahora mismo, indicó el mercado necesita más leche de oveja de la que se produce. "Hay una proyección importante de más posibilidad de producción y de necesidad. La materia prima de calidad sigue siendo fundamental y que tiene proyección y que, por lo tanto, es necesaria".

En cuanto a la carne, "ha influido muchísimo la calidad de nuestros productos y el buen hacer de nuestros ganaderos y de nuestras industrias alimentarias. El cordero de Castilla y León está en una buena posición, tiene un gran futuro, basada en la calidad. Nuestros corderos, nuestra carne de ovino, está con los mayores estándares de calidad que exige la normativa, con figuras de calidad que revalorizan nuestras razas autóctonas y, sobre todo, bajo ese paraguas de Tierra de Sabor. El consumidor ha percibido esa calidad y hoy es uno de los embajadores de nuestra tierra más importantes y, por lo tanto, sigue siendo un pilar fundamental en la sostenibilidad y en la economía y en el valor añadido de nuestras explotaciones de ovino.

Donaciano Dujo: "El ovino tiene los precios más rentables de la historia"

Entre los asistentes a la Feria, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, quien indicó que "el sector del ovino lleva un tiempo con los precios más rentables de su historia. Eso no quiere decir que se les esté pagando con justicia las inversiones, el trabajo y el tesón que tienen, pero llevan el mejor tiempo de la historia por dos circunstancias. Una, los costes han bajado de manera importante y el precio de la leche y sobre todo el lechazo ha subido".

Vista del certamen. / José Luis Fernández / LZA

A juicio del dirigente agrario, "el sector ganadero de ovino tiene un problema gravísimo que es la falta de mano de obra, que no se encuentra y luego estamos viendo que cada vez las explotaciones van a menos. Hoy tenemos, creo recordar, 2.400.000 ovejas en Castilla y León, hay 950 ganaderos de leche de oveja, tenemos el 60% de la producción, la transformación aquí, pero con todo y con eso, por las malas prácticas de precios que el sector ha tenido desde hace muchos años, es un sector que va a menos, que está envejecido, que tiene muy poco relevo generacional".

Reconoce que es difícil que un joven se meta al oficio de pastor: "Si no lo ha mamado en su casa, de ninguna manera, y si lo ha mamado, la única manera es ver que su padre vive bien, aunque sea ganadero de ovino, que ya no son pastores, son grandes profesionales ganaderos de ovino, que vive bien, que tiene oportunidades, que saca rentabilidad, que encuentra mano de obra. Si no tiene condiciones sociales, de ninguna manera".

Programa

El programa de Ovinnova comprende una gran variedad de conferencias profesionales sobre distintos aspectos. Por ejemplo, este jueves se hablará de la piel del ovino, quesos y razas en peligro de extinción, la genómica, cultivos para la alimentación de las ovejas, cercados eléctricos o la presentación de la Escuela de Pastores.

Una demostración en Ifeza. / José Luis Fernández / LZA

Entre las demostraciones, entre otras, a las 10.30 y 19.00 horas concurso de ordeño, a las 13.00 horas, exhibición de perros pastor.

Además, hay talleres sobre la Ruta Europea del Queso y de elaboración de quesos, taller de degustación de carne, exposición de razas ovinas y presentación de perros de ganado, como el mastín español, y exposiciones como la de Carlos Blanco con fotografías sobre los trashumantes de Aliste