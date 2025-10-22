La visita de la reina Sofía a Las Edades del Hombre de Zamora

La reina Sofía visita "Esperanza", la edición de Las Edades del Hombre en Zamora, según confirmó a este diario la Casa Real. Un problema de agenda impidió a la monarca estar presente en la inauguración oficial de la muestra que tuvo lugar el jueves 16 de octubre, no obstante, y a pesar de los imprevistos, la reina conocerá hoy la exposición, apenas una semana más tarde.

Doña Sofía se ha considerado en múltiples ocasiones como una apasionada del arte, llegando a visitar en más de una ocasión otras ediciones de Las Edades del Hombre. De hecho, fue ella quien inauguró Aqva, la muestra de Las Edades del Hombre organizada en Toro en 2016, entre muchas otras.

La muestra "EsperanZa" se viste hoy de largo para su inauguración oficial con casi 90 piezas y una experiencia inmersiva para disfrutar hasta abril. La muestra de arte religioso la inauguró el pasado jueves el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española y de la Fundación de Las Edades del Hombre, Luis Argüello.

La muestra presenta tres sedes, la Catedral, la iglesia de San Cipriano y el Carmen de San Isidoro. Entre las novedades de la exposición figura que tiene lugar de otoño a primavera y que por primera vez consagra, un espacio, el Carmen de San Isidoro, para acercar el mensaje al público familiar y escolar.

La exhibición está estructurada en un preludio y tres capítulos, arranca en el primer templo diocesano y efectúa un recorrido a través del arte por la cruz y la resurrección de Jesús, explicaron en la presentación del cartel de la muestra el pasado mes de junio.

Anteriores visitas reales a Zamora

La reina Sofía estuvo la ciudad de Zamora por última vez en abril de 2023 para conocer la labor que desarrolla el Banco de Alimentos en esta provincia. Su anterior visita, en 2016, fue precisamente a Las Edades del Hombre de Toro.

La última visita real a la provincia la protagonizaron los reyes Felipe y Letizia el 27 de agosto a Sanabria para conocer de primera mano las zonas arrasadas por el incendio de Porto.

Solo unos meses antes, en marzo de 2025, una de las hermanas del rey, la infanta Elena, visitó Toro y Zamora a título privado para recoger las conclusiones del I Congreso de Capellanes y Sacerdotes Taurinos que se había celebrado un año antes en la provincia, del que fue presidenta.

En cuanto a la primera edición de Las Edades del Hombre en Zamora, RemembranZa, inaugurada por la infanta Cristina en el año 2001.