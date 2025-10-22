Semana Santa
Vía Crucis celebra este viernes una asamblea extraordinaria
La cofradía vive su festividad el domingo a partir de las 12.00 horas en San Frontis, con una eucaristía y un vino español
La Cofradía de Jesús del Vía Crucis celebra el viernes la asamblea extraordinaria que tiene habitualmente lugar días antes de la celebración de su fiesta. La reunión, donde el presidente informará de la actividad de la cofradía a lo largo de estos últimos meses, está prevista el viernes 24 de octubre en la Alhóndiga, a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.15 horas en segunda.
La festividad, que se anuncia este año con un cartel planteado por el artista Antonio Pedrero Yéboles y diseñado por su hijo Rafael, supone uno de los momentos más esperados por los cofrades al ser un momento de reencuentro y la convivencia entre hermanos y hermanas. Comenzará el domingo 26 de octubre con una misa a las 12.00 horas en la iglesia de San Frontis a lo que seguirá un vino español.
