Alerta amarilla por fuertes vientos en Zamora: lluvia y bajada térmica

Fuertes rachas de viento en la provincia de Zamora activan este miércoles el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología. A los vientos hay que sumar las precipitaciones que estarán presentes de forma intermitente durante todo el día. A mayores, los cielos permanecen nublados desde primer ahora del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan densas, lo que podría dar lugar a lluvias escasas en varios momentos, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 23 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la temperatura hacia la noche, alcanzando hasta 20 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede influir en la sensación térmica, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 89% a lo largo del día.

El tiempo en Zamora. / Aemet

Velocidad del viento

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas intensas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Las ráfagas de viento serán más notorias en las primeras horas de la tarde, donde se prevé que alcancen su máxima intensidad.

En resumen, los zamoranos deben prepararse para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias y vientos moderados.