Alerta amarilla por fuertes vientos en Zamora: lluvia y bajada térmica
Esta es la predicción del tiempo para hoy en la provincia según los datos de la AEMET
Fuertes rachas de viento en la provincia de Zamora activan este miércoles el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología. A los vientos hay que sumar las precipitaciones que estarán presentes de forma intermitente durante todo el día. A mayores, los cielos permanecen nublados desde primer ahora del día.
A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan densas, lo que podría dar lugar a lluvias escasas en varios momentos, especialmente en las horas de la tarde y la noche.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 23 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la temperatura hacia la noche, alcanzando hasta 20 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede influir en la sensación térmica, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 89% a lo largo del día.
Velocidad del viento
El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas intensas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Las ráfagas de viento serán más notorias en las primeras horas de la tarde, donde se prevé que alcancen su máxima intensidad.
En resumen, los zamoranos deben prepararse para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias y vientos moderados.
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
- Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
- El dueño de la discoteca By Alice sale de prisión más de un año después de su ingreso provisional tras abonar una fianza de 10.000 euros
- El Ejército identifica 54 necesidades de infraestructura para el nuevo cuartel de Monte la Reina
- Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
- Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes
- Un nuevo accidente en la plaza de Hacienda de Zamora por un balonazo reabre el debate sobre el fútbol en los parques