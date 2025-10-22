La rotonda de entrada a Zamora por Vista Alegre, Aldehuela, N-122 a Toro y la autovía A-11, cortada el viernes

Las obras de mejora del firme de la rotonda que une la entrada este de la ciudad por Vista Alegre con la carretera de La Aldehuela, la N-122 hacia Toro y la autovía A-11 (que en ese tramo se llama ZA-12) van a complicar mucho el acceso a la ciudad y la salida por esta zona sobre todo durante la jornada del viernes.

Por ejemplo, ese día no se podrá salir de la ciudad por la carretera de La Aldehuela y solo se permitirá llegar al punto limpio e Ifeza. Tampoco se podrá entrar por la A-11, sino que habrá que coger la autovía a Salamanca para volver a entrar por la N-122 en Villagodio.

Primera fase, este jueves: no se corta la circulación durante las obras

La obra consiste en el fresado de la capa de rodadura actual y reposición de una nueva a lo largo de todo el perímetro de sus dos carriles, informa la Subdelegación del Gobierno.

La primera fase se llevará a cabo el jueves 23, cuando se procederá al fresado y barrido de toda la superficie, desde primera hora de la mañana, hasta media tarde. Se hará primero por un carril y se dejará el otro abierto a la circulación y luego el otro.

Una vez finalizado el fresado y barrio los vehículos podrán circular por toda la rotonda, aunque con el firme irregular, sin señalización de carriles y con un escalón lateral en el borde del perímetro exterior.

Segunda fase, el viernes 24: se corta al tráfico por partes para asfaltar la rotonda por mitades

El viernes 24 se procederá a la reposición de la capa de rodadura con el extendido de mezcla bituminosa en caliente, desde primera hora de la mañana, hasta media tarde.

Se hará por medios anillos de la rotonda, dejando el otro medio para la circulación de los vehículos, durante los trabajos.

Para que los trabajos se puedan desarrollar en el menor tiempo posible y con seguridad para los conductores y trabajadores, se procederá a la regularización del tráfico mediante las siguientes actuaciones:

- Autovía A-11, entrada a Zamora. Corte total de la vía, con desvío hacia la autovía A-66 dirección Salamanca y salida hacia la carretera N-122.

- Carretera N-122, entrada a Zamora. Corte de carril, con paso alternativo regulado por señalización, balizamiento y señalistas.

- Carretera de la Aldehuela, dirección Toro-Valladolid. Corte total de la vía en la rotonda del Ifeza (permitido acceso al Ifeza y al Punto Limpio) para evitar el acceso a la rotonda en obras.

- Carretera. ZA-12, dirección Toro-Valladolid. (Salida de la ciudad por Vista Alegre). Cortes de carril, con paso por carriles colindantes, regulado por señalización, balizamiento y señalistas.

Corte de tráfico de entrada a Zamora por la A-11. La Aldehuela estará cortada. Se puede salir por la N-122 / Cedida

Cortes ocasionados por el asfaltado de la otra semirotonda. / Cedida

Para entrar a Zamora no se podrá por la A-11, hay que tomar el ramal hacia Salamanca y tomar el desvio a la N-122 por Villagodio. / Cedida