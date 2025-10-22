La reina Sofía, en Zamora, ante el Cristo de Injurias: “Uno de los más bellos” que ha visto

A la reina Sofía entre las 85 piezas seleccionadas desde Las Edades del Hombre para la muestra "EsperanZa", que ha visitado la tarde del miércoles, le ha llamado la atención el Cristo de las Injurias “uno de los cristos más bellos que había visto” comentó el comisario científico, Sergio Pérez Martín, al concluir el recorrido en la Catedral.

La soberana ha mostrado mucho interés por los dos Greco, piezas ante las que se paró “mucho" y "me parece que tenía una especial predilección por el pintor” señaló el experto.

También a doña Sofía le gustaron mucho “los cuatro cuadros de Goya” y “la escultura de Pablo Gargallo” un ejemplo de escultura contemporánea que está situada en la capilla del cardenal Mella. Además,

En el recorrido, que comenzó en la primera sede de la muestra, en San Cipriano, “ha mostrado mucho interés básicamente por todas aquellas obras que no le resultaban más o menos conocidas” sintetizó Sergio Pérez.

Gran amante del arte, a la soberana le han llamado algunos la atención "algunos martirios" por lo "tétricos que son" y ha recibido el regalo de un catálogo que "ha estado ojeando dentro de la exposición" comentó el comisario científico. Doña Sofía "ha mirado varias fichas, concretamente la del cristo de Venancio Blanco, la del cuadro de Ele Pozas, y a la atención, el de la obra Juan de Flandes" precisó.

La emérita no llegó a ver los tapices, que se encuentra en una sala anexa a la capilla de San Ildefonso, “porque íbamos un poco apretado de tiempo”.