Este es el pueblo más rico de Zamora

En San Esteban del Molar hay dos empresas de construcción importantes, una gasolinera, un restaurante, un nuevo local para despachar bocadillos a los automovilistas, un club y varios negocios más, además de mucha agricultura y ganadería. Un pueblo pujante que se ha colocado como el más rico de Zamora teniendo en cuenta el indicador de la renta por habitante. Su alcalde durante los últimos lustros es Víctor Prieto León, quien corrobora que el pueblo es muy dinámico, pero cree que el hecho de que figure como el de los vecinos más ricos de Zamora puede responder también a un efecto estadístico, al ser una población con pocos habitantes.

Sea como fuere, este municipio del este provincial se coloca primero en el escalafón de la renta media por habitante que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística en su Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares, con datos de 2023, pero publicado este mismo martes.

San Esteban del Molar es el único municipio que supera los 18.000 euros de renta por habitante, mientras Porto y Asturianos son los que saltan por encima de los 17.000, una barrera prohibida para el resto de los municipios zamoranos.

Atlas de la riqueza en Zamora / INE

En las primeras posiciones aparecen pueblos como Asturianos, Cernadilla, Villabrázaro, Samir de los Caños, Villardeciervos, Roelos de Sayago, Morales del Vino y Otero de Bodas. Se trata de poblaciones muy diferentes, en algunos casos con instalaciones de generación de energía, pero en otros sin aparente justificación de por qué figuran en tan avanzada posición en la renta personal.

Menor renta

Lo mismo ocurre cuando se analizan los pueblos con menor renta media por persona donde, a priori, tampoco figura ninguno especialmente pobre, al menos aparentemente. Pajares de la Lampreana es el que cierra la lista y se convierte en el único pueblo con una renta media por habitante inferior a los diez mil euros anuales. Morales de Toro es el siguiente, con 10.912, un pueblo ciertamente rico, con un notable potencial vitivinícola donde quizás sea el factor de la inmigración lo que hace que la renta media por persona baje tanto.

Los diez pueblos más ricos y más pobres de Zamora / J.N.

La lista de los diez más pobres se completa con Moreruela de los Infanzones, al lado de la capital, Barcial del Barco, Fresno de la Polvorosa, Moraleja de Sayago, Pueblica de Valverde, Villafáfila, Sanzoles y San Cristóbal de Entreviñas.

Entre otras localidades de la provincia están por encima de la media Puebla de Sanabria y Zamora capital , que superan los 15.000 euros, y por debajo municipios como Alcañices, (13.465 euros), Toro (13.082) o Benavente (12.722).

Provincia pobre

Los datos de la provincia de Zamora en su conjunto no se pueden considerar, en todo caso, demasiado boyantes. La renta media por persona en Zamora es de 13.897 euros, lo que la sitúa e n los últimos puestos de Castilla y León. De hecho solo Ávila tiene peores datos, 13.602 euros, en tanto que la media autonómica salta hasta los 15.102 euros, y la nacional a los 15.036.

El pequeño municipio vallisoletano de Camporredondo, en Tierra de Pinares y con 150 vecinos, es el que tiene mayor renta por persona de todos los de Castilla y León, con 22.684 euros en el 2023, 178 más que el siguiente, el segoviano de Navas de Riofrío (439 vecinos), con 22.559 euros por persona; y 356 más que los 22.506 de Hortigüela, en Burgos (107 vecinos).

En España, los tres municipios españoles, en este caso mayores de 2.000 habitantes con mayor renta neta media por persona fueron, en 2023, Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 30.524 euros, Matadepera (Barcelona), con 26.720 euros, y Boadilla del Monte (Madrid), con 26.668 euros, una lista que se repite desde los dos años anteriores.

En Castilla y León, el municipio con menor renta fue Encinedo, en León (616 vecinos), con 8.606 euros, seguido de cerca por el zamorano de Pajares de la Lampreana .

Santa Clara-Tres Cruces frente a Los Bloques, San José Obrero y Pinilla

Los datos del Instituto Nacional de Estadística basados en los indicadores de renta media por persona reflejan perfectamente la situación de las zonas ricas y pobres de la ciudad. El hecho de que una capital como Zamora, que no llega a los 61.000 habitantes, esté dividida en cerca de medio centenar de secciones electorales permite conocer con mucho detalle dónde se encuentran las zonas más ricas y más pobres de la urbe.

Bien es verdad que los datos del Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares, cuya última entrega, con los datos de 2023, acaba de publicarse, difiere poco de la estampa de la ciudad de los últimos años, con las zonas ricas concentradas en el centro y las pobres en la periferia.

La renta media por persona en Zamora ciudad es de 15.058 euros, superior a los 13.897 de la media de Zamora provincia.

Solo dos secciones superan los 20.000 euros de renta per cápita. El más rico se corresponde con la zona de Santa Clara-La Marina, que figura con una renta de 21.399 euros por persona. Incluye Luis Ulloa Pereira, Leopoldo Alas Clarín, Cortinas de San Miguel, Diego de Losada, Candelaria Ruiz del Árbol, Magistral Romero, Pasaje de Olmedo, Avenida de Portugal, calle San Pablo, Santa Clara y Toro.

La segunda zona más rica, con una renta media de 20.985 euros es la comprendida en el polígono incluido entre Plaza de Alemania, Víctor Gallego, Tres Cruces, Alfonso IX y Príncipe de Asturias.

El contraste se produce con las cuatro secciones de la ciudad que no llegan a los doce mil euros de renta por persona. La más pobre es la de Los Bloques en torno a las calles adyacente al gran edificio de Requejo 24, con 11.036 euros. Le sigue, con 11.243, el "San José Obrero profundo", es decir la plaza del mismo nombre, avenida Galicia y las calles de los ríos (Adalia, Esla, Órbigo, Tera...).

Con 1.343 euros de renta media aparece la zona más tradicional de Pinilla (San Ramón, Cantón, calle Salamanca, Morales, Pontejos, Quintín Aldea o Aceñas) y con 11.635 el barrio de Cabañales y El Sepulcro, que sería el otro área de la ciudad con los vecinos más pobres.

