La ONCE promueve en Zamora un centro de inserción laboral

La sede de Fundación ONCE en Madrid ha acogido la primera reunión y lanzamiento del proyecto europeo IncluvIA, que tiene como objetivo el desarrollo de al menos cinco centros de innovación social especializados en la inclusión laboral de personas con discapacidad, usando como principal herramienta la Inteligencia Artificial.

La iniciativa, que está cofinanciada por FEDER en el marco de Interreg SUDOE, cuenta como socios con organizaciones de España, Portugal y Francia. Liderados por Fundación ONCE, en estos centros colaboran en concreto la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), el Ayuntamiento de Zamora, Algoritmo Artificial Intelligence, Uriopss Occitanie, APF France Handicap y Associaçao de Municipios da Cova da Beira (Portugal). Cuenta además con entidades asociadas como CyberTIX Simulation Technologies, S.L, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, fue el encargado de inaugurar la reunión, en la que manifestó el compromiso de su organización con la innovación para lograr la plena integración de las personas con discapacidad.

El encuentro sirvió para realizar un exhaustivo repaso de los objetivos y la metodología que usarán las entidades para el desarrollo del proyecto.

Las organizaciones se han comprometido a la puesta en marcha de al menos cinco centros Neurone IncluvIA piloto en Zamora, Guipúzcoa, Madrid, Occitanie en Francia y la región de Beiras y Serra da Estrela en Portugal. Estos centros estarán diseñados como pequeños hub de conocimiento y oportunidad, usando como principal herramienta la Inteligencia Artificial.

Crear puestos de trabajo

Con esta red, se busca no solo facilitar el acceso al empleo existente, sino también crear nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades de formación en tecnologías de vanguardia, promoviendo así una “sociedad más justa y equitativa para todos”, enfatizó Martínez Donoso durante su intervención.

De esta forma, en los tres años que dura el proyecto, se espera capacitar a 250 personas. De ellas, 225 serán personas con discapacidad que se convertirán en profesionales con altas competencias digitales y 25 serán los profesionales que se formarán como expertos y tutores de esta nueva red.

Por último, se desarrollará una plataforma digital transnacional que servirá de puente entre el talento de las personas y las empresas.

Así, se pretende hacer frente a un triple reto: mejorar el empleo del colectivo de personas con discapacidad mediante el intercambio de los modelos de inserción, eliminar las barreras a las que se enfrenta este colectivo cuando quiere acceder a la formación en competencias digitales y ofrecer una mejora en su calidad de vida.