Este es el motor económico local que ayuda a Cruz Roja Zamora a fomentar el empleo

La Fundación Rei Afonso Henriques fue escenario este martes del acto de reconocimiento empresarial celebrado por Cruz Roja en Zamora con el fin de poner en valor el apoyo recibido del tejido empresarial zamorano.

En marcha en el marco del Plan de Empleo de Cruz Roja en Zamora, estaban invitadas más de una veintena de empresas, poniendo el foco en el “importante papel que desarrollan y cómo se enriquece el mercado laboral”.

Un mercado que ha cambiado en los últimos años, al igual que se ha modificado la manera de gestionar los modelos de trabajo. En este momento, desde el Plan de Empleo de Cruz Roja, que este año celebra su 25 aniversario, se considera que las empresas más competitivas y productivas “son aquellas que son capaces de integrar el talento intergeneracional en sus equipos así como los perfiles de aquellas personas que están en riesgo de exclusión social”, describe la entidad.

Ayuda y colaboración

El acto dio comienzo con la intervención de la nueva presidenta de Cruz Roja en Zamora, María José Mateos Ares, quien destacó la ayuda y colaboración de las empresas y la importancia de estas “para poder mantener el Plan de Empleo y poder ayudar a encontrar trabajo a esas personas en situación de vulnerabilidad”.

Acto de Cruz Roja en la FRAH, con Miguel de Lucas. / Cedida

La tarde estuvo amenizada con la actuación de Miguel de Lucas, quien centró su intervención en la importancia de las personas en las empresas.

Plan de Empleo Cruz Roja en Zamora

El Plan de Empleo de Cruz Roja en Zamora atendió y dio respuesta a 399 personas a lo largo del 2024, 120 se cualificaron gracias a los diferentes cursos organizados mediante los diferentes programas del plan, logrando un total de 141 inserciones laborales.

Estas formaciones e inserciones se hicieron realidad gracias a 86 empresas colaboradoras, con las que se firmaron un total de 215 alianzas.

Acto de Cruz Roja en la FRAH / Cedida

En estos momentos el Plan de Empleo de Cruz Roja en Zamora tiene en marcha diferentes programas para atender a diversos colectivos sociales:

El programa Estatal FSE+ de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza que engloba los programas Activando Emple-habilidad, Puentes por la igualdad en el empleo plus y Reto Social empresarial plus contando con el apoyo del Fondo Social Europeo, la Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de Servicios Sociales y del Ecyl, además del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el programa de Acogida e integración a personal solicitantes de asilo, protección internacional y temporal se ubican los Itinerarios laborales para personas solicitantes y beneficiarios de Protección, que está subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones .

En el programa de Renta Garantizada de Ciudadanía, se lleva a cabo el Itinerario para personas perceptoras de renta garantizada de Ciudadanía y personas vulnerables en Zamora y Benavente.

Sobre Reto Social Empresarial

Reto Social Empresarial +Plus, en el que se engloba este acto, está financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Castilla y León junto al Ecyl.

Reto Social es un proyecto del Plan de Empleo que promueve un mercado de trabajo inclusivo, abierto a todas las personas que quieran y puedan trabajar, con estrecha colaboración y coordinación de todo el tejido empresarial abulense con el que se tejen alianzas empresariales.

Desde el proyecto Reto Social Empresarial se trabaja para conseguir que las empresas se impliquen de manera activa, en la medida de sus posibilidades y características, en los proyectos de la institución, ya que ambas partes persiguen unos objetivos comunes.