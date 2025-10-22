Menores de 35 y 2.100 euros: estos son los beneficiarios de las ayudas al alquiler de vivienda en Zamora

Un tercio de las ayudas al alquiler de la vivienda convocadas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del pasado año fue entregada a zamoranos de menos de 35 años, con alrededor de 420 expedientes favorables y una cuantía total de más de un millón de euros.

En la provincia de Zamora, un total de 1.311 personas resultaron beneficiarias de las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León el pasado año, con un importe global de 2.801.796 euros y una ayuda media superior a los 2.100 euros por solicitante.

Además, 128 personas mayores de 65 años recibieron casi 250.000 euros en conjunto. En cuanto al perfil de beneficiarios, casi dos tercios fueron mujeres, mientras que la edad media se situó en torno a los 45 años.

Asimismo, se concedieron ayudas a 211 personas con discapacidad, con un importe total de aproximadamente 450.000 euros, y cerca de 100 familias numerosas zamoranas se beneficiaron de la subvención, con un valor conjunto superior a los 200.000 euros.

Solicitudes a partir del 1 de diciembre

La nueva convocatoria de estas ayudas para podrán solicitarse entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, a través de la sede electrónica o en cualquier registro administrativo. Estas subvenciones, financiadas por la Junta de Castilla y León, están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a jóvenes de hasta 35 años, personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida y al resto de la población con ingresos limitados.

Como principal novedad, la convocatoria incrementa los precios máximos mensuales subvencionables en la ciudad de Zamora, donde el límite general pasa de 500 a 550 euros mensuales. En familias numerosas de categoría general, el máximo se eleva de 600 a 700 euros, y en las de categoría especial, personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33% o en situación de vulnerabilidad sobrevenida, de 700 a 800 euros. En el caso de habitaciones, el importe máximo subvencionable alcanza los 200 euros mensuales.

En el resto de los municipios de la provincia, el límite general aumenta de 450 a 500 euros mensuales, y el resto de las categorías lo hacen en 50 euros respecto a la convocatoria anterior. Para habitaciones, el límite se incrementa de 150 a 175 euros.

Desde 2015, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha destinado en Zamora más de 13 millones de euros a casi 8.000 solicitudes, reafirmando su compromiso con los ciudadanos con menos recursos y garantizando el acceso a una vivienda.

Condiciones para solicitar la ayuda

Para formalizar la solicitud únicamente será necesario presentar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler correspondientes al periodo subvencionable, de enero a diciembre de 2025. El resto de la documentación podrá recabarse electrónicamente si la persona solicitante autoriza la consulta de sus datos por parte de la administración.

La cuantía de la ayuda asciende al 50% de la renta del alquiler con carácter general, ampliable al 60% para jóvenes de hasta 35 años, y hasta el 75% para los jóvenes que residan en el medio rural o personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

El plazo máximo para cumplir los requisitos será el 21 de octubre de 2025. Los ingresos del solicitante deberán situarse entre 0,5 y 3 veces el IPREM (de 4.200 a 25.200 euros anuales). El umbral se amplía a 4 veces el IPREM (33.600 euros) en el caso de familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo, y hasta 5 veces el IPREM (42.000 euros) para familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.

Estas subvenciones se enmarcan en el compromiso de la Junta de Castilla y León por garantizar una vivienda eficaz, estable y social, orientada a favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a una vivienda digna.

La convocatoria de 2025 refuerza esa línea de actuación, al incrementar las cuantías de ayuda, permitiendo llegar a un mayor número de beneficiarios en toda la comunidad.