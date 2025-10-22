Nuestra Madre reanuda el reparto de las nuevas medallas para el Viernes Santo

La Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias vuelve a abrir su sede para continuar con el proceso de entrega de la nueva medalla oficial, que será obligatoria para poder participar en el desfile la noche de Viernes Santo.

El nuevo medallón, que empezó a repartirse la pasada Cuaresma, tiene un coste de 6 euros, mientras que el cordón corre a cargo de la cofradía, sin coste adicional para los cofrades. Muchos fueron los hermanos y hermanas que retiraron antes del Viernes Santo su nueva medalla y que sustituye al anterior.

Aquellos que todavía no lo han hecho, pueden hacerlo todos los martes, excepto los festivos, de 19.00 a 20.30 horas, en la sede social de la cofradía, localizada en calle de Quebrantahuesos, número 6.