Junta y Ministerio, juntos en un proyecto para prevenir incendios en Zamora

La directora general de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Aleida Alcaide, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto con el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, Javier Franco, han presentado el proyecto RetechFOR en Valladolid.

Es un proyecto del programa Retech de especialización tecnológica para promover la transformación digital, aprovechando las potencialidades de cada región. La inversión global asignada a RetechFOR es de 28,45 millones de euros, de la cual un 75% está financiada por el Gobierno de España con fondos europeos Next Generation y el 25 % restante por las comunidades autónomas.

De ese presupuesto corresponden a Castilla y León 16,6 millones y 11,8 a Canarias. El proyecto RetchFOR (Red Tecnológica y Territorial para el Monitoreo Forestal y la Reducción de Desastres Ambientales como Palancas para el Desarrollo de la Bioeconomía Forestal), quiere impulsar la transición ecológica y digital en Castilla y León y Canarias, reforzando la economía local y reduciendo la huella de carbono.

Con ese fin, se propone alcanzar el objetivo de digitalizar y transformar el sector forestal mediante el uso de tecnologías avanzadas que permitan monitorear el entorno natural y prevenir desastres ambientales, a través de la mejora de la gestión forestal y la prevención de incendios.

Para lograrlo, en junio de 2025, la Junta de Castilla y León lanzó tres líneas de subvenciones por un importe total de 11.386.197 euros destinadas a la digitalización y la transformación digital de las empresas de primera transformación de productos forestales, la ejecución de proyectos de emprendimiento digital y startups forestales y la ejecución del Proyecto RetechFOR.

Ayudas

El resultado ha sido la concesión de ayudas a 54 empresas de primera transformación de productos forestales, por un importe total de 689.581 euros para la implementación de la digitalización en los retos a que se enfrentan, como la modernización de secaderos, carros, escáner 3D, autoclaves y sobre todo para los sistemas de trazabilidad de la madera y el cumplimiento del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación, entre otros; la concesión de 507.715 euros para la ejecución de 10 proyectos de emprendimiento digital, a realizar por cuatro empresas consultoras de innovación; y de 9.453.709 euros para hacer frente a los desarrollos más relevantes en la ejecución del proyecto, concedidos a la agrupación AG Retechfor coordinada por la Fundación Cesefor en la que se encuentran los centros tecnológicos ITCL, Air Instituye, Cartif, Itagra y CTME, las empresas Luce y Vexiza y las Universidades de León (ULE) y Valladolid (UVA), que han intervenido en la jornada para explicar cómo están abordando estas tareas. n