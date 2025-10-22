Junta y Diputación aportan 300.000 euros en beneficio de la educación rural en Zamora

Una cuantía de 300.000 euros es lo que aportarán la Diputación Provincial de Zamora y la Junta de Castilla y León, 120.000 la primera y los 180.000 restantes la administración regional, para la convocatoria de la reparación y conservación de centros escolares en el ámbito rural en la provincia, para los años 2025 y 2026.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, anunció estas ayudas tras la Junta de Gobierno celebrada este miércoles. “La parte que pone la Diputación se aprobó ya en el Pleno del 1 de agosto”, recordó Faúndez, detallando de estas obras se centran en reparaciones de conservación en colegios de Infantil y Primaria “para que las aulas rurales estén en las mejores condiciones posibles”.

La cuantía de 300.000 euros se verá suplementadas con un 20% por parte de los ayuntamientos de la provincia que opten a estas ayudas. En las bases se especifica que cada consistorio beneficiario podrá aspirar a una subvención máxima de 16.000 euros, con un plazo de ejecución de obras que deberán estar realizadas y justificadas antes del 31 de agosto de 2026.

Los detalles de todas las condiciones de esta ayuda para los centros escolares rurales saldrán en los próximos días publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Nuevas ayudas al programa Crecemos

También en colaboración con la Junta de Castilla y León, el presidente de la Diputación anunció la aprobación de las ayudas para el programa Crecemos 2025, en este caso concreto para los ayuntamientos de Benavente y Puebla de Sanabria. “Lógicamente, ya tenemos las ayudas aprobadas para el resto de ayuntamientos, pero, por una serie de temas administrativos, todavía no se había podido resolver hasta hoy lo de estos dos”, justificó Faúndez.

Dos unidades de 33.800 euros percibirá el ayuntamiento de Puebla de Sanabria, mientras que Benavente solo recibirá una partida con esta cantidad, sumando así una cuantía total de 101.400 euros. “El programa Crecemos lo estamos implantando con la ayuda de la Junta en 29 ayuntamientos de toda la provincia, destinado a conciliar la vida familiar y laboral en el medio rural, con atención a niños de cero a tres años”, apuntó el presidente.

300.000 euros para natalidad

A todo esto, hay que añadir un lote de ayudas, las penúltimas, a la natalidad, que este año tiene en el presupuesto provincial una cuantía de 300.000 euros. Se trata de ayudas por nacimientos en localidades de menos de 20.000 habitantes.

“Se van aprobando con lotes y a día de hoy tenemos aprobadas 54 ayudas, por importe de 50.800 euros”, detalló Faúndez. Este tipo de subvenciones familiares oscilan entre los 600 y los 1.400 euros.