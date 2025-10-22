"Traía toda mi vida en una mochila": la historia de Francisco, un hombre que rehízo su vida en Zamora tras 20 años como "sintecho"

Más de 400 personas que carecen de un hogar han pasado en lo que va de año por la Casa Betania que atiende Cáritas Diocesana de Zamora.

Los usuarios no responden a un perfil concreto. “No podemos centrarnos en solo la inmigración, ya que también hay mucha parte de españoles y españolas que acuden al centro, por bien problemas con adicciones, problemas de sintecho, problemas económicos, cualquier tipo de situación” explica el director del centro David Marcos.

Caritas "es testigo de cómo sigue aumentando la vulnerabilidad en todas estas personas. Muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna, que la falta de techo, pues obliga a estas personas en vivir en unas situaciones precarias que impiden también su integración en la sociedad y el acceso a un trabajo decente, con trabas para poder acceder a la administración pública en los trámites correspondientes o problemas también que tienen una estrecha relación con la salud física o la salud mental" subrayó el director de la organización católica, Ignacio Enríquez.

La situación existente no ha mejorado con respecto al año pasado, ya que “los alquileres siguen subiendo, las nóminas siguen siendo las mismas, por lo que la gente no consigue llegar a fin de mes” remarcó durante la presentación de la campaña “Sin hogar pero con sueños” que pretende sensibilizar a la sociedad ante la situación que viven estas personas en situación de exclusión y denunciar y cuestionar un modelo también socioeconómico actual y realizar una llamada a la acción para lograr una respuesta ciudadana, con el fin sacudir estas conciencias.

Francisco, en el centro de la imagen. / Victor Garrido / LZA

Emociones y también sueños

Detrás de cada persona sin hogar hay mucho más que una situación de necesidad. Hay derechos, hay emociones y también sueños.

Como los de Francisco de 57 años, natural de un pueblo de Sevilla, ha estado casi 20 años viviendo en la calle en varias etapas por motivos de adicciones a las que llegó tras disponer de mucho dinero siendo “demasiado joven y perder a mis padres”.

Tras una fase en Salamanca con un trabajo volvió a la calle y acabó enfermo en Zamora. “Traía toda mi vida en una mochila y en Cáritas me ofrecieron ayuda y me acompañaron” explicó. Con el tiempo logró un trabajo, en la empresa de inserción de Cáritas y se ha independizado, aunque “sigo acudiendo al comedor”.

Reyna explica su situación. / Victor Garrido / LZA

Reyna, de 63 años, es cubana y desde hace dos meses está en Zamora huyendo de situación tan precaria que vive su país con dificultades en el acceso a alimentos, cortes en el suministro eléctricos, entre otros muchos problemas. Esta nieta de español llegó con su hijo de 36 años a Zamora tras hablarle de esta ciudad en un ayuntamiento. “No teníamos familia, no teníamos amistades. No conocíamos a nadie y al llegar aquí a Zamora me encontré con personas maravillosas”. Ahora su sueño es “quedarme aquí, trabajar, buscarme un hogar y aportar al país”.