Familiares de un paciente de Zamora denuncian la espera de más de 12 horas para su atención hospitalaria tras sufrir una caída en una obra de la capital

Un auténtico calvario. Así califican los familiares de un septuagenario de Zamora las últimas 24 horas que han tenido que pasar en sus vidas. Todo empieza con una caída en una de las obras que se están realizando en la capital y, según lo expresado por los allegados de este zamorano de 77 años, no han llegado a su fin cuando se cumple un día desde el suceso. Una zanja mal señalizada, una inoportuna caída y un tratamiento sanitario muy mejorable forman el tridente para que hayan dicho basta y no les haya quedado otra opción que alzar la voz ante lo que consideran la desidia absoluta de las administraciones.

Corrían las 18:00 de este martes, 21 de octubre, cuando un señor de 77 paseaba por las inmediaciones del mercado provisional de Zamora. Lo que hasta entonces parecía una plácida tarde para este jubilado zamorano, pronto se convirtió en pesadilla. Sin apenas tiempo de reacción, su pie pisó una de las tablas metálicas que cubrían una de las zanjas de las obras que allí se están realizando. En cuestión de milésimas de segundo, se encontraba dentro de la zanja con dolores en varias partes de su cuerpo, lo que obligó a la movilización de los servicios de emergencias y a la Policía Municipal hasta dicho lugar.

Según las explicaciones de sus familiares, la zanja carecía de cualquier tipo de señalización y, tras lo ocurrido, se demuestra que tampoco contaba con los suficientes elementos de seguridad para evitar caídas. "Eso sí, en cuanto llegó la policía y la ambulancia, tardaron apenas 5 minutos en dejar todo bien vallado", explica a este diario uno de los familiares del afectado. Por este motivo, no descartan acudir a la vía judicial para pedir las pertinentes indemnizaciones a la empresa constructora, pues este accidente se podría haber evitado sin mucha dificultad siempre y cuando cumplieran con las medidas necesarias.

Dos visitas a Urgencias

Lo que aún es una incógnita es la relación completa de las lesiones que sufre este varón zamorano de 77 años, pues el calvario que se inició en el cruce de la Avenida Requejo con la calle Santiago Alba Bonifaz aún no ha terminado. "Hace unos minutos hemos hablado con uno de mis sobrinos, que está con él, y nos ha dicho que todavía siguen en Urgencias", ha recalcado uno de los allegados del herido, que critica la mejorable atención hospitalaria. Después de ser trasladado al hospital, recibió el alta durante la noche de ayer, solo para tener que volver a Urgencias a las 07:00 horas de este miércoles. Y desde entonces... otras 12 horas de espera para una historia que aún no tiene final.

Según han relatado los familiares a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, el primer diagnóstico de este septuagenario apunta a algún tipo de lesión en una de sus vértebras -aún no hay certezas sobre la gravedad- y a una conmoción cerebral fruto de la caída. Con el sentimiento de desamparo por parte de todas las administraciones, sus allegados reiteran que su mayor deseo es que estas dolencias no pasen a mayores y la tranquilidad vuelva a reinar en la familia. "Si es grave, que le ingresen y si está mejor, que le manden para casa... Pero es que llevamos 12 horas en vilo", comentan resignados. Más adelante será el momento de batallar por los daños sufridos, pero todos los esfuerzos se centran ahora en hacer más ameno este amargo trago.