Ya se conoce quién será el nuevo gerente del PP de Zamora y su nombramiento implicará más cambios

El actual concejal del Ayuntamiento de Zamora y director general del ente ferial Ifeza de Zamora, Sergio de Fuentes, será nombrado nuevo gerente del Partido Popular provincial, puesto que llevaba vacante tras la marcha del exprocurador regional José Manuel Miano, que se hizo pública hace un par de semanas.

Este diario ha confirmado de fuentes internas del PP la designación como nuevo responsable de las finanzas del partido del actual edil del Consistorio zamorano, que ya ocupó el cargo de forma provisional durante unos meses, entre junio y septiembre de 2019, desde que Jesús María Prada solicitó la excedencia como gerente para asumir la vicepresidencia de la Diputación de Zamora hasta el nombramiento de Miano al frente de la gerencia.

Sergio de Fuentes ha sido hombre de confianza del actual presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, que le confió un área desde la que ha impulsado la actividad ferial. Accederá a su nueva responsabilidad en el PP de Zamora tras haber sido un nombre de consenso respaldado por las direcciones nacional, autonómica y provincial del PP, implicadas de una forma u otra en el proceso de designación del responsable interno de la actividad y las cuentas del PP de Zamora.

Trayectoria

Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca y máster en Biología y Conservación de la Biodiversidad, Sergio de Fuentes Román ha trabajado en distintos puestos técnicos en la Administración y la empresa pública Tragsa, antes de que en julio de 2023 asumiera la dirección de Ifeza. Entre sus retos estará el de reactivar la formación política, especialmente en la capital zamorana, donde el PP tiene uno de sus mayores retos, con las municipales de 2027 en poco más de un año y medio. También deberá ordenar el partido y prepararlo de cara a la cita electoral más inminente, las elecciones autonómicas para las que quedan menos de cinco meses.

Su nombramiento conllevará su baja como concejal y en el puesto de máximo responsable de Ifeza.

La renuncia como edil se hará efectiva en el pleno municipal de este mes o en noviembre.

Eso supone que corra la lista para designar a su sustituta en el Consistorio zamorano, que será Esperanza Saavedra, que ya ha sido concejala en la pasada legislatura y cuenta con experiencia en el cargo. Inicialmente, si no hay reestructuración interna en el grupo municipal del PP, Espe Saavedra formará parte de las comisiones informativas de Urbanismo, Obras e Infraestructuras; Promoción de la Ciudad y Deportes; y Urbanismo, Obras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora.

La nueva edil, María Esperanza Saavedra Gutiérrez, se había quedado en las elecciones de 2023 a las puertas de obtener un sillón en el salón de plenos de la "Casa de las Panaderas". Es diplomada en Magisterio por al Universidad de Salamanca y especialista en Educación Infantil, además contar con experiencia en labores de educación social, con personas con enfermedad mental y con discapacidad intelectual.

Según fuentes del PP, para relevar a Fuentes en Ifeza se están barajando varios nombres de confianza del equipo de Gobierno provincial y con experiencia de gestión pública.