Celia Parriego, zamorana graduada en Bellas Artes y especializada en videojuegos: "La juventud lo que busca es trabajo y estabilidad"

¿Cuál ha sido su formación académica?

Realicé la carrera de Bellas Artes en Salamanca, donde tuve mis primeras experiencias laborales a través de una beca de fotografía, gracias a la cual trabajé con Ana Torralba y también estuve en una escuela de artes escénicas, que ya no existe. Me decanté después por el diseño gráfico, así que cursé un máster en Madrid y conseguí un trabajo en una agencia de publicidad de la capital. Fue una experiencia muy gratificante, pero la vida en Madrid es muy estresante y, además, en el trabajo teníamos mucha presión, ya que colaborábamos con grandes marcas, como L’Oréal, LG o La Española. A mí siempre me ha gustado ser creativa y ahí tenía al final poca versatilidad, así que me lancé al mundo de los videojuegos y me formé con otro máster centrado en el concept art para empezar a moverme por los eventos del sector presentando mi trabajo. Fue por entonces cuando decidí regresar a Zamora.

¿Por qué esa vuelta al hogar?

Vivir en Madrid está muy bien como experiencia, la recomiendo, y entiendo que a los jóvenes les puede aburrir Zamora por el tamaño y la escasa oferta cultural y de ocio, pero yo viví en Madrid tres años y medio y me desgastó mucho, sobre todo a nivel laboral. Estaba dedicando mi vida exclusivamente a trabajar y, además, el dinero allí te cunde mucho menos, por lo cara que está la vida, sin olvidar que ves muy poco a la familia.

¿Hubo compañeros y amigos que no entendieron su decisión?

Hasta que los he traído a Zamora, que se quedan encantados y les gusta la vida que tengo aquí. Quizá ellos echarían en falta más opciones de ocio, pero disfrutan siempre de los fines de semana de tranquilidad cuando vienen de visita y lo aprecian.

¿Qué ha ganado con el cambio?

Sobre todo, calidad de vida, que era lo que iba buscando. Y luego, la oportunidad de ahorro que se te presenta, con lo que también cambia tu proyecto de vida, lo que, a cierta edad, se tiene bastante en cuenta.

Además, en su caso, encontró en Zamora trabajo en el sector en el que se quería desarrollar. ¿Cómo fue su entrada en Gamez Studio?

Soy consciente de que he tenido mucha suerte, porque es muy complicado entrar en el sector de los videojuegos, y más en España, porque no se mueve tanto como a nivel internacional. He ido a conferencias y congresos en otros países, he hecho revisiones de portfolio y entrevistas. Y me siento a afortunada por estar trabajando en Zamora, de hecho, mis padres todavía no se lo creen (risas). Pero tengo que decir que la suerte también se la busca uno, de nada sirve tener un portfolio brillante si no te mueves. En mi caso, estuve en muchos sitios diferentes y cuando en Ifeza se celebró el evento CYL Games Show, organizado por Gamez Studio, sabiendo que una buena carta de presentación es importante, acudí con mi trabajo y mis tarjetas a los fundadores, Iván Gómez y Jordi Mesa, y me ofrecí por si alguna vez necesitaban gente.

En la actualidad, trabaja en el departamento de Concept Art de Gamez Studio, ¿cuál es su labor?

Los concept artists somos profesionales que nos encargamos del diseño de los personajes, los objetos y los ambientes. Creamos todo ello para que haya una coherencia visual. Me gusta describir mi trabajo como esa herramienta que ayuda a la preproducción a resolver problemas en ciertas dinámicas.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, hay que saber guiar a un jugador, buscar soluciones para que el juego se entienda. En definitiva, que todo tenga coherencia visual, lógica y sentido.

Volviendo al tema de los jóvenes y Zamora, ¿qué se podría incentivar para hacérsela más atractiva?

La juventud lo que busca, principalmente, es trabajo y estabilidad, con lo cual, empresas emergentes como Gamez Studio, en nuestro caso, es lo que habría que potenciar. Así habría más gente que se atreviera a invertir en este lugar y se abrirían nuevas empresas que pudieran contratar a gente joven. Porque, al final, si hay trabajo, la estabilidad llega.