La contundente amenaza de la acusada del crimen del Tera a sus dos cómplices: "Si yo caigo, vais todos detrás"

"Si yo caigo, vais todos detrás de mí", "tú has matado al viejo, si yo hablo en España, te quito la vida". La reproducción de las escuchas telefónicas, de estas dos frases de la imputada Ana Cristina P.A.S., dirigidas a sus dos cómplices apodados "Marineiro" y "El Chico", dejan a las claras para la Fiscalía de Zamora que los tres imputados cometieron el asesinato de Jaime G., un ciudadano portugués de 70 años, indicó en la segunda sesión del juicio con jurado de la Audiencia Provincial.

El móvil del crimen según la fiscala que intervino en el caso, Belén Fernández Vizán, era meramente económico: hacer desaparecer cualquier rastro del hombre arrojado al río Tera junto al Lago de Sanabria, amordazado, con medio cuerpo introducido en un saco con cal viva y quedarse con sus dos pensiones, la del Reino Unido y la de Portugal.

Entrada de los acusados a los juzgados de Zamora. / José Luis Fernández

El exhaustivo interrogatorio de Fernández Vizán a los trece guardias civiles que acudieron que participaron en el levantamiento del cadáver, que apareció boca abajo cerca de la playa de Los Enanos, y del equipo de la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil dejó pocos cabos sueltos. A los indicios indicados se suman el hallazgo de huellas dactilares de Ana Cristina y de "Marineiro", el imputado de iniciales AC.G.C., en la cinta aislante ancha que cubría por completo los ojos y la nariz de Jaime, pero dejaba una pequeña apertura en el labio superior de la boca en una de las vueltas que incluía el labio inferior y la mandíbula. Esto explicaría que muriera por ahogamiento en el río Tera, como demostró la autopsia al hallar agua en los pulmones de la víctima del crimen, sin poder deshacerse del saco que le inmovilizaba y de la cinta aislante.

Ahogamiento

Los agentes apuntaron que el ahogamiento fue inevitable porque el fallecido tenía el cuerpo introducido en una bolsa grande de basura, negra y gruesa, atada con una cuerda a la altura del pecho. "Fue una muerte sin capacidad de defensa", indicaron varios guardias civiles de Zamora de los 13 que testificaron ayer y que llevaron la investigación desde el 27 de diciembre de 2019, cuando una mujer que paseaba por la playa de Los Enanos se topó con "el cadáver boca abajo y con la cabeza en dirección al caudal y el cuerpo fuera del agua, la mitad metido en la bolsa negra".

Esa misma cinta fue clave para imputar a la mujer con la que vivía la víctima en una habitación alquilada por 600 euros al mes (porque cobraba dos pensiones) y a "Mariñeiro", su novio entonces, que dejaron sin saberlo las huellas de sus dedos índice y anular, un rastro que el agua no logró destruir al quedar protegidas bajo las vueltas del material adhesivo sobre la cabeza y el rostro, según declararon los agentes de la policía judicial de la Guardia Civil de Zamora que investigaron el caso.

Entrada al juicio popular de Zamora. / José Luis Fernández

La fotografía de la cabeza del cadáver, exhibida al jurado a petición de la Fiscalía, dejaba constancia de las zonas cubiertas por la cinta. Por si no fuera suficientemente contundente esa prueba para descartar el suicidio, tesis que mantiene la abogada de la mujer y de "El Chico", los guardias civiles han explicado cómo se colocó ese elemento en la cabeza y rostro del asesinado para concluir que sería imposible que él mismo se la pegara.

El confinamiento del COVID y las limitaciones por las restricciones de la pandemia para desplazarse a Portugal y recabar información del asesinado en Reino Unido ralentizaron las pesquisas, si bien las primeras peticiones de registro en Verín y en Chaves, donde residían Jaime y los tres imputados, fueron en julio de 2020; y la petición de intervención de teléfonos en febrero de 2021.

"Nadie se suicida así, esto es un asesinato" "La tirantez de la cinta, que no presenta ni un solo pliegue" viene a ratificar esa hipótesis de los agentes que parece irrebatible porque "el punto del que parte es la zona superior del hueso parietal (cogote)", baja hacia la nuca para pasar por la boca, la nariz y llegar hasta las orejas y los ojos. "Nadie se suicida así, solo con observar el cuerpo se ve, atenta contra toda lógica" esa tesis, ha manifestado contundente el capitán jefe de la policía judicial de la Guardia Civil de Zamora, Eduardo Vicente Nieto. "En 36 años que llevo en la Guardia Civil, he visto muchos suicidios, ahogados, ahorcados, por un disparo, y siempre en lugares próximos a la residencia, no a cien kilómetros del domicilio", ni con un saco de cinco kilos de cal viva a cuestas, ha remachado, argumentos que ratifican los testimonios del resto de agentes de la unidad de policía judicial de la Comandancia de Zamora. Vicente Nieto ha dejado en el aire varias preguntas, ¿cómo llegó ahí ese señor?, ¿cómo se coloca la cinta?, es imposible, y ¿por qué no aparecen sus huellas dactilares?", para reiterar que las tres personas acusadas son las responsables del crimen y zanjar cualquier duda: "fue un asesinato".

Sacos de cal viva para destruir el cadáver en el río

Los tres procesados por el crimen del ciudadano portugués se cerciorarían de la inmovilidad de su víctima para lo que colocaron una bolsa de cal viva entre las piernas rasgada en un lateral y otra con la misma sustancia en los pies para "hacer contrapeso" impedirían maniobrar al hombre si podía haber alguna posibilidad de deshacerse de las ataduras y nadar. Las indagaciones de los agentes zamoranos concluyeron que este material lo habría comprado El Chico en una tienda especializada en agricultura y ganadería próxima a su explotación, donde compraron otro saco para comprobar que era la misma cal. Este producto se usa para desintegrar los cuerpos de los animales y de las personas sin dejar rastro de ADN, lo que indicaría que Ana Cristina y sus cómplices tenían intención de que el cuerpo de Jaime desapareciera dentro del agua y no se pudiera identificar al muerto. La imputada vendió el vehículo en el viajaron a Sanabria desde Chaves el 30 de diciembre, por lo que en una de las conversaciones grabadas llega a decir a su cómplices que "no van a encontrar huellas en el coche porque ya se han sentado muchos culos en él".

La identificación del cadáver aperecido en el Tera no fue difícil, la policía del Reino Unido lo tenía en sus bases de datos porque Jaime G. era un conocido delincuente que en su largo historial desde 1984 hasta 2013 tenía desde condenas por delitos comunes, disturbios públicos o delitos sexuales. Ana Cristina, "Mariñeiro" y "El Chico" fueron vistos por última vez con el asesinado en la fiesta de compleaños de ella, el 20 de diciembre en un bar de Verín.