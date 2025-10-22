70 años de vida de Coros y Danzas Doña Urraca de Zamora

Carteles de festivales organizados por el colectivo dan la bienvenida a la muestra "70 aniversario, Doña Urraca".

El grueso de la propuesta la integran más de 400 fotografías que forman parte del patrimonio de la agrupación, a las que se suman las imágenes donadas por antiguos integrantes del Coro y Danzas Doña Urraca.

"Algunas las teníamos porque hubo gente que ya hace 10 años nos dijeron que preferían dejarlas en nuestras manos", testimonió el martes el director de Doña Urraca, Miguel Santos Santos.

Visitantes observan las imágenes. | VÍCTOR GARRIDO

El amplio archivo fotográfico está situado de manera cronológica, lo que permite apreciar " la evolución de todos los que hemos participado en el grupo", comentó Miguel Santos, esbozando una amplia sonrisa, mientras se acercaba Gelo, uno de los hombres que bailó en los primeros años, con varias fotos en blanco y negro en perfecto estado. "¡Son de la Copa de Múnich!", atestiguó al tiempo que se las enseñaba a varias compañeras, entre ellas, Pilar Carretero quien, a sus 83 años, confesaba que estas imágenes "son muy emocionantes".

Referencias al grupo en la prensa local. | VÍCTOR GARRIDO

La primera parte de la muestra se enriquece con reconocimientos que ha recibido el colectivo e incluso con recortes de la prensa local.

Un segundo ámbito lo integran una selección de trajes de todas las comarcas zamoranas así como una colección de 33 retratos tomados en los últimos meses a integrantes de Doña Urraca.

"Estamos en un momento bueno. Llevamos unos años con una matrícula de 300 alumnos y contamos con un grupo titular integrado por 52 chicos y chicas", precisó Miguel Santos, que aseguró que "el folclore vive un buen momento".

El director de Doña Urraca, Miguel Santo, conversa con dos antiguos integrantes ante trajes del grupo. | VÍCTOR GARRIDO

Festival

Doña Urraca celebra su XIII Festival Nacional de Folklore, el sábado 25 de octubre a las 18.30 horas en el Teatro Ramos Carrión.

Cartel del evento. / Cedida

En esta ocasión, actuarán el Grupo Folklórico Villa de Alhama, de Murcia, y Coros y Danzas Jovellanos, de Gijón y la agrupación anfitriona con la indumentaria tradicional de su lugar de origen. Las invitaciones pueden adquirirse en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión de 19.00 a 21.00 horas.