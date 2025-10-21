Zamora y la ciudad palestina de Beit Jala reforzarán sus lazos con numersosos actos culturales

Zamora y la ciudad palestina de Beit Jala se unirán con una serie de actos que aproximarán a la cultura, la gastronomía y la artesanía, entre otras facetas, de Palestina.

“Queremos que la sociedad zamorana descubra lo que es Palestina realmente culturalmente, ya que la lo que vemos a en la tele es guerra, pero Beit Jala es una ciudad completamente turística” señaló el concejal de Recaudación, Diego Bernardo.

El edil precisó que Beit Jala “es una ciudad palestina de Cisjordania, una de las más antiguas, cercana a Belén, con la que compartimos muchas características, que van desde el cultivo de los viñedos a un importante patrimonio artístico y cultural que la convierte en un destino turístico por excelencia”.

El hermanamiento, aprobado en el último Pleno del Ayuntamiento de Zamora, fomenta “el conocimiento entre los pueblos, refuerzan la tolerancia, el entendimiento mutuo y establecen lazos para promover el diálogo y la paz” señaló la concejala de Igualdad, Auxi Fernández que enfatizó que “Beit Jala es mucho más que una ciudad, es un símbolo. Beit Jala es Palestina, es el pueblo palestino”.

Programa

Los actos comenzarán el viernes día 24 de octubre con la firma del hermanamiento entre los alcaldes de Zamora, Francisco Guarido, y de Beit Jala, Issa Farah, y con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que tiene orígenes palestinos.

Posteriormente, a las 19.30 horas, el salón de plenos acogerá la proyección del cortometraje “Era sueño”, que otorga visibilidad al papel de la mujer en la sociedad palestina, a lo que seguirá un coloquio en el que participará el diputado del Consejo nacional Palestino, Yamil Kasem.

El sábado en la Plaza Mayor se vivirá una jornada más lúdica y festival con un mercadillo donde estará presente artesanía palestina o asociaciones que trabajan en la zona. Además, se podrán ver, proyectadas en una pantalla, las imágenes que forman parte de la exposición “Para contar mi historia” que aproxima a momentos de la vida cotidiana del pueblo palestino entre 1948 y el 2023 y habrá una degustación de platos tradicionales a precios solidarios.

El programa previsto. / Cedida

Por la tarde habrá una lectura de poesía de autores palestinos y zamoranos, un desfile de vestimenta tradicional palestina y la lectura de un manifiesto a cargo de la Plataforma Zamorana contra el genocidio en Gaza, donde están presentes partidos, sindicatos, asociaciones y colectivos de la ciudad, en apoyo al pueblo palestino. “Hagámosle sentir que están en casa, en la casa global que debería ser la humanidad, allí donde todos los pueblos tienen derecho a su libertad y a su dignidad” enfatizó Auxi Fernández.

El hermanamiento tocará a su fin con un concierto musical a cargo de Luis Farnox y Alma Sanz con baile tradicional a cargo del grupo Tarwida Dabke.