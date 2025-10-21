La venta de vino zamorano a Estados Unidos se mantiene, a pesar de los aranceles

Las exportaciones del sector vitivinícola zamorano a Estados Unidos "se mantienen", al menos, hasta el mes de julio, último mes con referencias estadísticas.

El país gobernado por Trump sigue siendo el destino exterior que "más compra" los vinos elaborados en la provincia de Zamora, según confirmaron el lunes desde la Cámara de Comercio de Zamora con motivo de la realización de una misión comercial inversa con 14 importadores de once países interesados en conocer de primera mano los vinos de la provincia.

"Los importadores americanos siguen comprando productos europeos, especialmente el vino y otros productos lácteos", sentenció el presidente del organismo, Enrique Oliveira.

Representantes de la Cámara de Comercio de Zamora y la Diputación Provincial de Zamora. / Victor Garrido / LZA

El secretario de la Cámara, Javier Díaz, ahondó en que "en el corto plazo, quien está asumiendo el coste de los aranceles es el consumidor norteamericano" y aseguró que "los importadores americanos siguen comprando productos europeos del sector agroalimentario y, en la mayoría de los casos, quien está asumiendo esos aranceles son los consumidores".

En cuanto a la tendencia que pueda vivirse en los próximos meses, "con la administración Trump puede pasar cualquier cosa", pero "estamos siempre hablando de una gama alta de vinos y productos con una franja de precios importante", aseveraron.

El presidente de la Cámara, Antonio Oliveira. / Victor Garrido / LZA

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio añadió que "nuestro producto es bueno y tiene allí una gran aceptación" y ejemplificó que "si una botella de vino cuesta ahora 23 dólares, el que podía beber una botella por 20 tiempo atrás puede también comprarlo por 3 dólares más".

Comerciantes de once países conocen tintos de 46 bodegas

Un total de 14 importadores de once países, en concreto de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Corea del Sur, Estados Unidos, Irlanda, Lituania, Países Bajos, Perú y República Checa conocen el vino de 46 bodegas de tamaño pequeño o mediano de todas las denominaciones de origen y también de Vinos de la Sierra de la Culebra en una misión comercial inversa desarrollada el lunes en el NH Palacio del Duero el lunes en la capital y el martes en Toro.

Participantes en la misión comercial inversa. / Victor Garrido / LZA

La actividad, impulsada por la Cámara de Comercio de Zamora en colaboración con la Diputación de Zamora, persigue "impulsar y fortalecer la internacionalización del sector vitivinícola de nuestra provincia y promover oportunidades de negocio además de consolidar la imagen de Zamora como territorio de calidad del sector del vino", explicó el presidente del organismo, Enrique Oliveira.

Asistentes a la actividad impulsada en Zamora. / Victor Garrido / LZA

Además, el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, remarcó que las bodegas presentes "están enclavadas en el mundo rural donde tienen mucha actividad, generan desarrollo económico y empleo".