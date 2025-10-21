UGT Zamora recomienda a los autónomos que se movilicen si quieren evitar la subida de cuotas

El secretario provincial de UGT de Zamora, Juan Escudero, ya recomendado a los autónomos que se movilicen si quieren evitar la subida de cuotas anunciada por el Gobierno, aunque posteriormente matizada. "Nosotros somos ya expertos negociadores. Y cuando alguien empieza a negociar ya poniendo sobre la mesa lo que ha puesto el Gobierno, pues hombre, es más o menos decir o cogéis esto o lo siguiente que te saque será un decreto. No lo sé, yo creo que van a tener que movilizarse si quieren arreglarlo".

El líder sindical zamorano indicó, por otra parte, que el calendario de movilizaciones para pedir subidas salariales en la Administración General del Estado no lo convoca solo CSIF, como ha dado a entender ese sindicato. "Es una manera torticera de colgarse la medalla cuando están los tres sindicatos mayoritarios. En la Administración General del Estado el sindicato mayoritario es UGT, el segundo CSIF y el tercero Comisiones, y están en una acción de unidad sindical. O sea, que se van a hacer el día 30 la primera movilización, que será en las delegaciones de Gobierno"

El motivo, es "la paralización que hay por parte del Gobierno a la hora de negociar una subida salarial y unas mejoras laborales que con las subidas del salario mínimo interprofesional están absorbiendo a categorías profesionales como el auxiliar administrativo. Una persona que puede estar preparando la oposición durante tres, cuatro, cinco años y resulta que se ve ahora mismo se queda rozando el salario mínimo nada más ingresar a la Administración".

Programas eliminados por Vox

Las reflexiones de Escudero se producían en el transcurso de la presentación de los programas de Igualdad, Juventud, Prevención de Riesgos Laborales, Inmigración y acreditación de las competencias profesionales. Son los programas eliminados en su día por el consejero de Empleo de Vox, Mariano Veganzones, y que la Junta retomó con la marcha del socio de Gobierno del PP, y ya con Leticia García al frente de este departamento.

Acompañaron al secretario provincial Sonia Álvarez Ratón como responsable de la Federación de Servicios a la Movilidad y Consumo, Ángel Lobo, de la Federación de Industria, Constitución y Agro e Isabel Gómez de Servicios Públicos e Igualdad.

Son programas abiertos a toda la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables. Lobo indicó que el objetivo es recuperar los buenos resultados que en su día tuvieron todos estos proyectos en Zamora.

La prevención de riesgos laborales, "que ya lo llevamos trabajando desde principios de verano en materia de los forestales"

"Estos programas no son accesorios, son estructuras operativas. Herramientas sindicales que refuerzan nuestra capacidad de intervención. Consolidan nuestra legitimidad como interlocutores sociales".

"Y amplían el alcance de nuestra acción sindical en nuestras estructuras territoriales y sectores federativos. En el marco del programa de acción de UGT, estos programas que presentamos no son servicios periféricos ni meras herramientas técnicas. Son ejes estratégicos diseñados para intervenir en los conflictos estructurales del ámbito laboral".

Son programas que nacieron a raíz de las políticas del Diálogo Social que puso en marcha Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta con, entre otros, Fermín Carnero como responsable del sindicato UGT.

Las personas interesadas en estos programas o en asesoramiento de cualquier tipo pueden encontrar información en la sede de UGT de la plaza de Alemania.