Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UGT Zamora recomienda a los autónomos que se movilicen si quieren evitar la subida de cuotas

El sindicato recupera los programas de riesgos labores, acreditación profesional, inmigración o formación eliminados por Vox en tiempos de Veganzones

Sonia Álvarez, Juan Escudero, Ángel Lobo e Isabel Gómez, en la sede de UGT.

Sonia Álvarez, Juan Escudero, Ángel Lobo e Isabel Gómez, en la sede de UGT. / Víctor Garrido

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El secretario provincial de UGT de Zamora, Juan Escudero, ya recomendado a los autónomos que se movilicen si quieren evitar la subida de cuotas anunciada por el Gobierno, aunque posteriormente matizada. "Nosotros somos ya expertos negociadores. Y cuando alguien empieza a negociar ya poniendo sobre la mesa lo que ha puesto el Gobierno, pues hombre, es más o menos decir o cogéis esto o lo siguiente que te saque será un decreto. No lo sé, yo creo que van a tener que movilizarse si quieren arreglarlo".

El líder sindical zamorano indicó, por otra parte, que el calendario de movilizaciones para pedir subidas salariales en la Administración General del Estado no lo convoca solo CSIF, como ha dado a entender ese sindicato. "Es una manera torticera de colgarse la medalla cuando están los tres sindicatos mayoritarios. En la Administración General del Estado el sindicato mayoritario es UGT, el segundo CSIF y el tercero Comisiones, y están en una acción de unidad sindical. O sea, que se van a hacer el día 30 la primera movilización, que será en las delegaciones de Gobierno"

El motivo, es "la paralización que hay por parte del Gobierno a la hora de negociar una subida salarial y unas mejoras laborales que con las subidas del salario mínimo interprofesional están absorbiendo a categorías profesionales como el auxiliar administrativo. Una persona que puede estar preparando la oposición durante tres, cuatro, cinco años y resulta que se ve ahora mismo se queda rozando el salario mínimo nada más ingresar a la Administración".

Programas eliminados por Vox

Las reflexiones de Escudero se producían en el transcurso de la presentación de los programas de Igualdad, Juventud, Prevención de Riesgos Laborales, Inmigración y acreditación de las competencias profesionales. Son los programas eliminados en su día por el consejero de Empleo de Vox, Mariano Veganzones, y que la Junta retomó con la marcha del socio de Gobierno del PP, y ya con Leticia García al frente de este departamento.

Acompañaron al secretario provincial Sonia Álvarez Ratón como responsable de la Federación de Servicios a la Movilidad y Consumo, Ángel Lobo, de la Federación de Industria, Constitución y Agro e Isabel Gómez de Servicios Públicos e Igualdad.

Son programas abiertos a toda la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables. Lobo indicó que el objetivo es recuperar los buenos resultados que en su día tuvieron todos estos proyectos en Zamora.

La prevención de riesgos laborales, "que ya lo llevamos trabajando desde principios de verano en materia de los forestales"

"Estos programas no son accesorios, son estructuras operativas. Herramientas sindicales que refuerzan nuestra capacidad de intervención. Consolidan nuestra legitimidad como interlocutores sociales".

"Y amplían el alcance de nuestra acción sindical en nuestras estructuras territoriales y sectores federativos. En el marco del programa de acción de UGT, estos programas que presentamos no son servicios periféricos ni meras herramientas técnicas. Son ejes estratégicos diseñados para intervenir en los conflictos estructurales del ámbito laboral".

Son programas que nacieron a raíz de las políticas del Diálogo Social que puso en marcha Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta con, entre otros, Fermín Carnero como responsable del sindicato UGT.

Noticias relacionadas y más

Las personas interesadas en estos programas o en asesoramiento de cualquier tipo pueden encontrar información en la sede de UGT de la plaza de Alemania.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
  2. Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
  3. Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
  4. El dueño de la discoteca By Alice sale de prisión más de un año después de su ingreso provisional tras abonar una fianza de 10.000 euros
  5. El Ejército identifica 54 necesidades de infraestructura para el nuevo cuartel de Monte la Reina
  6. Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
  7. Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes
  8. Un nuevo accidente en la plaza de Hacienda de Zamora por un balonazo reabre el debate sobre el fútbol en los parques

Zamora y la ciudad palestina de Beit Jala reforzarán sus lazos con numersosos actos culturales

Zamora y la ciudad palestina de Beit Jala reforzarán sus lazos con numersosos actos culturales

UGT Zamora recomienda a los autónomos que se movilicen si quieren evitar la subida de cuotas

UGT Zamora recomienda a los autónomos que se movilicen si quieren evitar la subida de cuotas

ENCUESTA | Nuestros lectores hablan: ¿Prohibirían el uso del balón en los parques de Zamora?

ENCUESTA | Nuestros lectores hablan: ¿Prohibirían el uso del balón en los parques de Zamora?

La cruda comparación de un comensal sobre un restaurante de Zamora: "Se come mejor en el Virgen de la Concha"

La cruda comparación de un comensal sobre un restaurante de Zamora: "Se come mejor en el Virgen de la Concha"

Curar el planeta en diferentes idiomas: el proyecto de un colegio de Zamora junto a Sicilia, Eslovenia o Alemania

Curar el planeta en diferentes idiomas: el proyecto de un colegio de Zamora junto a Sicilia, Eslovenia o Alemania

Los economistas de Zamora dejan clara su postura sobre las nuevas cuotas de autónomos

Los economistas de Zamora dejan clara su postura sobre las nuevas cuotas de autónomos

El tiempo en Zamora: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

El tiempo en Zamora: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de octubre

¿Cómo será la nueva factura electrónica obligatoria? 200 autónomos y pymes de Zamora conocen las claves y se preparan para ella

¿Cómo será la nueva factura electrónica obligatoria? 200 autónomos y pymes de Zamora conocen las claves y se preparan para ella
Tracking Pixel Contents