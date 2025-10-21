¿Cómo será la nueva factura electrónica obligatoria? 200 autónomos y pymes de Zamora conocen las claves y se preparan para ella
"Hay que transmitir tranquilidad, es algo realmente sencillo", afirma la experta Miriam Bailón en el desayuno informativo organizado por Caja Rural, el Colegio de Economistas y Zamora10
La facturación electrónica y digitalizada con un sistema homologada será obligatoria a partir del próximo año para todas las empresas y autónomos y el cambio despierta dudas en algunos profesionales y pymes, también en Zamora, que no saben bien cómo afrontar ese salto tecnológico.
Por ese motivo, Caja Rural de Zamora, el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova) y la asociación para el desarrollo Zamora10 han organizado este martes un desayuno empresarial con el fin de desvelar algunas de las claves de los nuevos requisitos establecidos a partir de 2026 para todos los empresarios y autónomos en lo que respecta a su facturación. Prueba del interés que despierta el asunto es que la convocatoria ha congregado a más de doscientos asistentes que llenaron el aforo del desayuno informativo celebrado en el restaurante Sancho 2 de La Marina.
Bajo el título "Sistema verifactu: un nuevo paradigma", la jornada contó con la intervención, entre otros, de la economista y consejera de la comisión digital del Ecova Miriam Bailón, que ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad porque la nueva facturación electrónica "es algo realmente sencillo, al principio todo cambio cuesta, pero en unos días lo tendrán controlado".
Bailón ha ofrecido información de la nueva normativa "con ejemplos prácticos" y ha desgranado las distintas soluciones disponibles, entre las que se elegirá una según las necesidades de cada empresa.
Entre ellas figura la que proporciona la propia Agencia Tributaria desde el pasado 13 de octubre para las empresas con menos facturación, ya que el número de facturas está previsto que esté limitado, hasta otras soluciones para empresas más complejas en cuanto a la facturación que ya cuentan con programas para facturar. "Cada uno tendrá su caso específico", ha indicado la economista de la comisión digital del Ecova, que ha aclarado que habrá que ver la solución específica para cada empresa o autónomo en función de sus necesidades.
En esa idea ha insistido también el economista, auditor de cuentas y consejero delegado del Ecova en Zamora, Raúl Zurrón, que ha explicado que las empresas que ni siquiera tienen un programa de facturación siempre pueden recurrir a la solución de la Agencia Tributaria. "La reflexión tiene que ser interna de cada empresa, analizar su programa de facturación y ver hasta dónde llega, si está adaptado o no al nuevo sistema y tenemos dos meses para ponerlo en marcha", ha declarado Zurrón, que ha recordado que la nueva facturación digital afecta a todos los empresarios y autónomos.
Plazos
Para las empresas entrará en vigor el próximo 1 de enero y para los autónomos que son empresarios como personas físicas a partir del 1 de julio de 2026.
Por su parte, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha afirmado que la facturación y la nueva "fiscalidad automatizada" va a afectar a todo el empresariado y va a ser un tema "absolutamente trascendental y fundamental en el futuro", motivo por el que Caja Rural de Zamora ha ofrecido la jornada a sus clientes y socios para que tengan la información adecuada.
