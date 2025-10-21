Sembrando progreso: las finanzas que impulsan el campo zamorano

El sector agrario constituye un pilar esencial para el desarrollo económico, social y ambiental de cualquier país. Garantiza la seguridad alimentaria, impulsa el empleo rural y genera riqueza en las comunidades.

Un sector que, precisamente, se convierte en eje vertebrador de la economía de Zamora, tanto por su aportación al empleo como por su papel en la cohesión territorial y el mantenimiento del medio rural.

De hecho, la provincia destaca por la calidad y diversidad de sus productos, que, junto al impulso de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en el ámbito agropecuario, posibilitan que refuerce su posición como referente en la producción responsable y en la proyección de la marca agroalimentaria de Castilla y León.

Unicaja cuenta con una amplia cartera de productos. / UNICAJA

Soluciones financieras para un sector estratégico

En este escenario, Unicaja apuesta por consolidarse como un referente financiero en sus zonas de actuación. Su estrategia se basa en ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades reales de agricultores, ganaderos y empresas agroindustriales, con productos diseñados a medida, asesoramiento especializado y una amplia gama de servicios financieros y de protección.

Para cubrir las necesidades del sector, la entidad cuenta con una sólida trayectoria en la tramitación de expedientes de la Política Agraria Común (PAC), y ofrece préstamos preconcedidos tanto para los clientes que domicilian en la entidad estas ayudas como para cultivos intensivos. Por otra parte, cuenta con una amplia gama de seguros agrarios.

Precisamente, Unicaja es entidad financiera de referencia del sector agropecuario de Castilla y León en campañas como la PAC. De hecho, el esfuerzo comercial llevado a cabo en la región, con mejoras en los procesos de contratación en oficina, ha permitido conceder un 50% más de este tipo de créditos respecto al ejercicio anterior.

En ese apoyo al campo, la entidad sigue colaborando con la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León en el desarrollo del Instrumento Financiero, que permite dar crédito al sector agrícola y ganadero de la región.

En esa adaptación a las necesidades requeridas por el sector en cada momento, la entidad financiera también ha sabido estar a su lado ante situaciones de emergencia, habilitando líneas especiales de financiación dirigidas a aquellos profesionales que hubieran sufrido daños.

Atención especializada en sus oficinas. / UNICAJA

Compromiso con la sostenibilidad

De igual modo, en el marco de su política de sostenibilidad, el banco promueve inversiones en infraestructuras agrarias que optimicen el uso de recursos, reduzcan el consumo energético y mejoren la eficiencia hídrica, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esta completa y competitiva oferta de servicios está en continua evolución, con un proceso de perfeccionamiento y especialización con el objetivo de satisfacer las demandas de un sector en constante transformación. El compromiso de Unicaja con el mundo rural se traduce en soluciones que acompañan a los profesionales del campo en cada etapa de su actividad, fomentando la rentabilidad y sostenibilidad de sus explotaciones.

Participación en Salamaq. / UNICAJA

Ferias especializadas

La participación de Unicaja en ferias relacionadas con la agroalimentación refuerza también su compromiso con este sector y su cercanía al territorio. Estos encuentros constituyen un punto de conexión clave entre la entidad y los profesionales, permitiendo conocer de primera mano sus necesidades.

Un ejemplo de ello es su reciente participación en Fruit Attraction, cita internacional celebrada en Ifema Madrid, con la que refuerza su compromiso con el sector hortofrutícola.

En esa apuesta por estos profesionales, Unicaja está presente también en otras citas relevantes como Salamaq, Exposición Internacional de Ganado Puro y Feria del Sector Agropecuario, donde, cada año, la entidad muestra su amplia y completa oferta de productos y servicios.