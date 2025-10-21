Reacciones desde Zamora a la "no subida" de la cuota de los autónomos que menos ingresan: sindicatos, economistas y cargos públicos opinan

Positivo pero insuficiente. Así ha calificado la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, la marcha atrás dada por el Gobierno de España en su intención inicial de subir las cuotas a los trabajadores autónomos que menos ingresan.

Leticia García ha indicado en Zamora que el Gobierno autonómico considera "insuficiente" el anuncio de que no se subirán las cuotas a los autónomos que menos ganan, ya que la Junta ha pedido que se bajen las cotizaciones en todos los tramos y se disminuya "toda la carga impositiva y la carga social a los autonómicos, que bastante sufren ya", ha declarado.

Pese a ello, la consejera zamorana ha señalado a preguntas de los periodistas que "bienvenido sea el hecho de que no suban, y más en esa parte de los autónomos más vulnerables de la tabla y de los tramos". Ha lamentado, en cambio, la "incertidumbre política y jurídica constante" a la que el Gobierno de España somete a los autónomos, ya que el emprendimiento se frena cuando hay "esas inquietudes, esas inestabilidades y esas inseguridades respecto a lo que un autónomo tiene que pagar", ha comentado.

También ha precisado que aunque se dé marcha atrás en esa subida a los autónomos que menos ganan, la Junta de Castilla y León mantiene la ayuda prevista en el borrador de los presupuestos autonómicos de 2026 de 300 euros que recibirían todos los autónomos como "respiro en sus cotizaciones y en su fiscalidad".

A su juicio, las cuotas siguen siendo altas y los impuestos que soportan los autónomos son "muchos", por lo que el Gobierno autonómico tiene la intención de mantener esas ayudas en el borrador de los presupuestos. Además, ha criticado que el Gobierno de España utilice a los autónomos "como si fuera un laboratorio de prueba error, ensayo y a ver que ocurre".

Economistas

También se ha pronunciado sobre el asunto el consejero delegado en Zamora del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Raúl Zurrón, que ha admitido que la propuesta inicial presentada por el Gobierno de España era "muy lesiva". Zurrón ha admitido que el hecho de que en las últimas horas se haya dado marcha atrás en esa propuesta inicial hace que haya que "estar contentos", ya que la propuesta inicial hacía daño especialmente al pequeño empresario y a los niveles de ingresos más bajos. "Creo que es muy importante que cuidemos a nuestros pequeños autónomos", ha indicado Zurrón.

Por otra parte, el secretario provincial de UGT de Zamora, Juan Escudero, ha recomendado a los autónomos que se movilicen si quieren evitar la subida de cuotas anunciada por el Gobierno, aunque posteriormente matizada.

"Nosotros somos ya expertos negociadores. Y cuando alguien empieza a negociar ya poniendo sobre la mesa lo que ha puesto el Gobierno, pues hombre, es más o menos decir o cogéis esto o lo siguiente que te saque será un decreto. No lo sé, yo creo que van a tener que movilizarse si quieren arreglarlo", ha declarado.