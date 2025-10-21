Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cruda comparación de un comensal sobre un restaurante de Zamora: "Se come mejor en el Virgen de la Concha"

Los crueles comentarios de varios comensales insatisfechos a un establecimiento de la capital

Mesa preparada con cubiertos.

Mesa preparada con cubiertos. / Freepik

Abril Oliva

Más claro, agua: "El pollo y la carne en general tienen más sabor en el hospital Virgen de la Concha". Con este crudo comentario un cliente insatisfecho critica a un restaurante de Zamora fruto de una experiencia "malísima" en la que "la comida estaba dura, salada y quemada".

Las críticas en la hostelería están al orden del día. Y es que el sector se enfrenta a diario a un montón de portales en Internet donde las críticas son fáciles y, a veces, anónimas. Si bien es cierto que muchas veces son merecidísimas, en otras ocasiones son injustas. En el caso del que hablamos hay de todo, aunque los que critican se despachan a gusto: "Nosotros no repetiremos porque lo único que nos ha gustado de toda la comida ha sido el postre".

Un menú infantil "de vergüenza"

Encontrar un menú saludable para niños es misión imposible en las cartas de los restaurantes, en general. Y, al parecer, este de Zamora no es la excepción. Parece que en la alimentación de los niños solo caben los fritos y la pasta, con opciones donde las verduras o las legumbres son casi invisibles. "Aquí el menú infantil da vergüenza con unas cantidades que dan risa".

Precisamente sobre el tamaño de los platos habla algún que otro comensal: "Hemos pedido tapas de pulpo diminuto porque nos dijeron que no había croquetas, pero en la mesa de al lado las han pedido acto seguido y se las están preparando...".

Otros van más allá: "Se ríen de los clientes", "no hay organización" y "tienen que pedir perdón a todas las mesas continuamente".

