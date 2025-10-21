Óscar Somoza, el expresidente de Azehos, reconocido en los XIX Premios Nacionales de Hostelería
Ha sido premiado “por impulsar el asociacionismo empresarial en Zamora y por su trayectoria profesional”
Ical
El empresario hotelero y expresidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, Óscar Somoza Rodríguez-Escudero, fue reconocido en los XIX Premios Nacionales de Hostelería por su “contribución a la mejora del sector”, así como por “impulsar” el asociacionismo empresarial en Zamora y por su trayectoria profesional.
Óscar Somoza estuvo durante 36 años al frente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería y lideró la representación y defensa del sector en Zamora, además de gestionar negocios turísticos en la comarca de Sanabria, su tierra natal.
“Destaca por su compromiso con la formación, la promoción de Zamora como destino turístico y su papel activo durante la pandemia, siendo reconocido con premios como el de Trayectoria Profesional en HosturCyL 2025”, señalaron fuentes de la Confederación Empresarial de Hostelería de España
Asociacionismo empresarial
“A nivel asociativo, ha impulsado el asociacionismo empresarial en Zamora y ha ocupado cargos relevantes en la Federación Española de Hostelería, antigua denominación de Hostelería de España. Su liderazgo y visibilidad han fortalecido la cohesión y representación del sector, acompañando a nuevas generaciones y promoviendo la mejora colectiva”, añadieron.
Castellón, con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón como anfitriona, acogerá el próximo 4 de noviembre la gala de entrega de los galardones, con un total de 18 categorías, que reconocen las iniciativas que impulsan el crecimiento y fortalecimiento de la hostelería, “enriqueciendo su marca a nivel local, nacional e internacional”.
