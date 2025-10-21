Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óscar Somoza, el expresidente de Azehos, reconocido en los XIX Premios Nacionales de Hostelería

Ha sido premiado “por impulsar el asociacionismo empresarial en Zamora y por su trayectoria profesional”

Óscar Somoza, en Puebla de Sanabria. | J. L. L.

Óscar Somoza, en Puebla de Sanabria. | J. L. L.

Ical

El empresario hotelero y expresidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, Óscar Somoza Rodríguez-Escudero, fue reconocido en los XIX Premios Nacionales de Hostelería por su “contribución a la mejora del sector”, así como por “impulsar” el asociacionismo empresarial en Zamora y por su trayectoria profesional.

Óscar Somoza estuvo durante 36 años al frente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería y lideró la representación y defensa del sector en Zamora, además de gestionar negocios turísticos en la comarca de Sanabria, su tierra natal.

“Destaca por su compromiso con la formación, la promoción de Zamora como destino turístico y su papel activo durante la pandemia, siendo reconocido con premios como el de Trayectoria Profesional en HosturCyL 2025”, señalaron fuentes de la Confederación Empresarial de Hostelería de España

Asociacionismo empresarial

“A nivel asociativo, ha impulsado el asociacionismo empresarial en Zamora y ha ocupado cargos relevantes en la Federación Española de Hostelería, antigua denominación de Hostelería de España. Su liderazgo y visibilidad han fortalecido la cohesión y representación del sector, acompañando a nuevas generaciones y promoviendo la mejora colectiva”, añadieron.

Castellón, con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón como anfitriona, acogerá el próximo 4 de noviembre la gala de entrega de los galardones, con un total de 18 categorías, que reconocen las iniciativas que impulsan el crecimiento y fortalecimiento de la hostelería, “enriqueciendo su marca a nivel local, nacional e internacional”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
  2. Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
  3. Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
  4. El dueño de la discoteca By Alice sale de prisión más de un año después de su ingreso provisional tras abonar una fianza de 10.000 euros
  5. El Ejército identifica 54 necesidades de infraestructura para el nuevo cuartel de Monte la Reina
  6. Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
  7. Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes
  8. Un nuevo accidente en la plaza de Hacienda de Zamora por un balonazo reabre el debate sobre el fútbol en los parques

¿Cómo apareció el cadáver del portugués asesinado en el Tera?

Óscar Somoza, el expresidente de Azehos, reconocido en los XIX Premios Nacionales de Hostelería

Óscar Somoza, el expresidente de Azehos, reconocido en los XIX Premios Nacionales de Hostelería

AZACUEFA celebra su primer aniversario con una charla coloquio

AZACUEFA celebra su primer aniversario con una charla coloquio

Zamora se hermana con una ciudad de Palestina este fin de semana: te contamos por qué y cómo serán los actos culturales para celebrarlo

Zamora se hermana con una ciudad de Palestina este fin de semana: te contamos por qué y cómo serán los actos culturales para celebrarlo

Reacciones desde Zamora a la "no subida" de la cuota de los autónomos que menos ingresan: sindicatos, economistas y cargos públicos opinan

Reacciones desde Zamora a la "no subida" de la cuota de los autónomos que menos ingresan: sindicatos, economistas y cargos públicos opinan

Empresas que pagan más, resisten mejor la crisis y reducen la brecha de género: así es la economía social en Zamora

Empresas que pagan más, resisten mejor la crisis y reducen la brecha de género: así es la economía social en Zamora

UGT Zamora recomienda a los autónomos que se movilicen si quieren evitar la subida de cuotas

UGT Zamora recomienda a los autónomos que se movilicen si quieren evitar la subida de cuotas

ENCUESTA | Nuestros lectores hablan: ¿Prohibirían el uso del balón en los parques de Zamora?

ENCUESTA | Nuestros lectores hablan: ¿Prohibirían el uso del balón en los parques de Zamora?
Tracking Pixel Contents