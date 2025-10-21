La oferta semanal de los teatros: Interpretación y música de altura en Zamora

La actriz Lola Herrera regresa con dos funciones al Principal y distintas concepciones actuales del folclore y las melodías de "Carmen" convertidas en la banda sonora de la Caperucita recalan en el Ramos Carrión.

Teatro Principal

La actriz Lola Herrera regresa a los escenarios de la mano de la obra "Camino a la Meca", un proyecto producido por Pentación Espectáculos, que le une por primera vez con el director Claudio Tolcachir.

La intérprete vallisoletana estará el 24 y 25 de octubre en el Teatro Principal de Zamora compartiendo escenario con Natalia Dicenta y con Carlos Olalla, quienes completan el elenco de esta función en la que Tolcachir versiona el texto de Athol Fugard, dramaturgo y director sudafricano considerado una de las voces más importantes del teatro del siglo XX, inspirándose en una mujer real la artista Helen Martins.

Esta mujer "se rebeló contra todos los estamentos de su época". "Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación. Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentando a su tiempo y al mundo que la rodea", indican desde el liceo municipal

El montaje cuenta con una escenografía corre a cargo de Alessio Meloni, mientras que el diseño de vestuario es obra de Pablo Menor y el de iluminación de Juan Gómez-Cornejo.

Entradas

Las pocas entradas que todavía están disponibles pueden adquirirse a un precio de oscila entre 12 y 18 euros o bien en la web del Teatro Principal de Zamora o bien en su taquilla, abierta de martes a viernes asi como los días de función desde las 17.00 hasta las 21.00 horas.

Teatro Ramos Carrión

Por su parte, el Teatro Ramos Carrión de Zamora combina esta semana folclore y tradición, con una doble de cita Festival Son de Raíz con las melodías de "Carmen" se convierten en la banda sonora de la Caperucita que presenta caraBdanza.

La nueva edición del Festival Son de Raíz da el pistoletazo de salida este viernes, día 24 de octubre. A partir de las 20.30 horas y con una entrada de 12 euros, se podrá disfrutar de dos interesantes conjuntos.

Cartel del concierto. / Cedida

El primero corresponde a Serigosa, un trío femenino cuyo objetivo es fusionar la tradición oral con las sonoridades contemporáneas reivindicando la voz de la mujer en la música tradicional ibérica. Ellas mezclan de instrumentos acústicos como el violonchelo, acordeón, panderos cuadrados y guitarra, con recursos electrónicos como la caja de ritmos y el harmonizer, creando un equilibrio entre lo orgánico y lo digital.

La segunda formación que actuará es Prieto Picado, un grupo leonés que trabaja la música de fusión con raíces tradicionales incorporando estilos como el jazz, la música latina y los sonidos balcánicos.

La banda, que ha sido descrito como de jazz-fusión de raíz", reivindica una "herencia compartida" y un estilo que fluye entre culturas, destacando el carácter migrante del sonido: músicas tradiciones que viajan, se transforman, se mezclan, informan desde el Consorcio de Fomento Musical que organiza el festival.

El teatro dependiente de la Diputación prosigue su actividad el domingo, día 26 de octubre a las 19.00 horas, con la compañía caraBdanza ofrece una nueva visión de Caperucita Roja con entradas a 15 euros.

Con el título de "Carmencita y el lobo" sube al escenario una propuesta para todos los públicos del cuento de Charles Perrault, que esta vez se apoya en la conocida partitura de Bizet, con la suite Carmen reinterpretada por Rodión Shchedrín.

Otra novedad reside en que la obra se ubica en pequeña aldea española del siglo XIX. La dramaturgia pretende, además de contar una historia para toda la familia, ahondar en la cara emocional de Carmen buscando relaciones y similitudes entre las dos protagonistas (Carmen y Caperucita), con el objetivo de tratar un tema muy actual: el juicio social al que se ven sometidas las víctimas como culpables o merecedoras de los problemas que les ocurren.

Entradas

Las entradas para estos espectáculos están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo de las 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, como en la web del Teatro Ramos Carrión de Zamora.