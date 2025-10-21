Iniciativa turística en Zamora: La Diputación impulsa siete visitas gratuitas por la provincia

La Diputación Provincial de Zamorapone en marcha desde mañana miércoles, día 22 de octubre, siete rutas con visitas guiadas gratuitas por la provincia con motivo de la celebración de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre "EsperanZa".

La iniciativa pretende que la población zamorana conozca, además de la muestra de arte religioso abierta en la capital zamorana hasta el próximo mes de abril en dos sedes principales, la Catedral y la iglesia de San Cipriano y una tercera, el templo del Carmen de San Isidoro, orientada a un público familiar y escolar; algunos de los lugares más representativos del amplio patrimonio cultural diseminado por la geografía provincial.

Estas rutas representan "una iniciativa cultural que busca poner en valor la provincia de Zamora y que aprovechará la relevancia de esta cita histórica para la ciudad con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del territorio", señalan desde la institución provincial.

Recorridos

El primero de los circuitos corresponde a Benavente, con salida a las 9.00 horas desde la capital y llegada, aproximadamente, a las 14.00 horas. Esta ruta, que se realizará tanto el 31 de octubre como el próximo 21 de noviembre, recorre los enclaves patrimoniales de la Plaza Mayor, las iglesias de Santa María del Azogue y San Juan del Mercado así como la Casa Solita, el paseo de la Mota y la Torre del Caracol.

La segunda propuesta comprende a Toro. Tendrá lugar las jornadas matinales del 22 de octubre, 12 de noviembre así como el 3 y el 10 de diciembre. En este itinerario cultural el protagonismo recae en la Plaza Mayor toresana, el paseo del Espolón, la Colegiata de Santa María la Mayor, el Alcázar, el Palacio de Rejadorada, la plaza de Santa Marina y también la Torre del Reloj.

La tercera ruta acercará a la población de Fermoselle los días 29 de octubre y 19 de noviembre. Los participantes que acudan visitarán la plaza Mayor de la localidad sayaguesa, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción sin olvidar las singulares bodegas subterráneas de la capital del arribanzo así como el mirador panorámico de los Arribes del Duero.

Interior de San Pedro de la Nave. / JOSE LUIS FERNANDEZ / LZA

La cuarta propuesta fija su atención en la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, la única de este estilo arquitectónico que se conserva en la provincia, y el embalse de Ricobayo, donde se realizará una ruta por las poblaciones de Ricobayo y de Muelas del Pan los días 7 y 28 de noviembre.

El quinto itinerario oferta Puebla de Sanabria y los alrededores del Lago de Sanabria. Esta ruta tendrá lugar las jornadas del 24 de octubre, 14 de noviembre y 5 de diciembre y los lugares patrimoniales que se visitarán corresponden a la Plaza Mayor de Puebla de Sanabria, la iglesia de Santa María del Azogue, la ermita de San Cayetano, el castillo y el Museo de Gigantes de la población sanabresa.

Monasterio de Santa María de Moreruela. / José Luis Fernández / LZA

El sexto de los trayectos propone desplazarse hasta Tierra de Campos, en concreto a los municipios de Granja de Moreruela y a Villafáfila, donde se conocerá el monasterio cisterciense y los humedales los días 5 y 26 de noviembre.

La séptima ruta recorrerá la comarca alistana con un programa previsto que incluye la visita al Museo de Los Carochos en el municipio de Riofrío de Aliste y al Museo de la Semana Santa existente en la población de Bercianos de Aliste el próximo 12 de diciembre.

Inscripción

Toda persona que esté interesada en participar se podrá apuntar, de forma gratuita, a través del teléfono 980 50 99 89 y en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, con plazas limitadas, según comunican desde la Diputación Provincial de Zamora.

Las excursiones serán todos los miércoles y viernes. Comenzarán a las 9.00 horas y los autobuses partirán desde la avenida de Leopoldo Alas Clarín, 3 , enfrente al edificio de la Junta de Castilla y León, hacia los distintos destinos con el objetivo de favorecer la estancia de los visitantes y promocionar el patrimonio, la gastronomía y el entorno natural de Zamora más allá de la capital.

EsperanZa

Por otro lado, la presencia de la reina emérita doña Sofía para conocer la muestra "EsperanZa" este miércoles, día 22 de octubre, hará que la exposición cierre sus puertas al público por la tarde, según han comunicado desde la Fundación de Las Edades del Hombre a través de sus redes sociales.

Doña Sofía, una apasionada del arte y al patrimonio, ha visitado ya varias ediciones de Las Edades del Hombre. De hecho, fue ella quien inauguró "Aqva", la muestra realizada por la fundación dependiente de los obispos de las diócesis de Castilla y León en Toro en el año 2016.

La última visita de la emérita a la capital fue al Banco de Alimentos en abril del pasado 2023.