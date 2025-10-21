ENCUESTA | Nuestros lectores hablan: ¿Prohibirían el uso del balón en los parques de Zamora?

Hace unos días, un accidente a consecuencia de un balonazo en el parque de Hacienda volvió a reabrir al polémica. Todo ocurrió el pasado viernes por la tarde, cuando una señora de alrededor de 70 años estaba sentada junto a su marido en uno de los bancos ubicados en el perímetro de la plaza cuando recibió un fuerte balonazo procedente de un grupo de niños de unos 12 años que jugaban a la pelota en la zona. A consecuencia del impacto, la mujer tuvo que ser trasladada al hospital y hasta el lugar de los hechos se movilizaron varios agentes de la Policía Municipal para atender a la señora y tomar conocimiento de la situación.

No es la primera vez que ocurre... ni será la última. Las quejas por el uso del balón en estas zonas reabren el debate con especial atención al parque de Hacienda por la amplitud de la zona.

Aquí van algunas de la multitud de respuestas que hemos recibido en este encuesta: "¿Prohibirías el uso del balón en los parques de Zamora para evitar accidentes?".

LAS MEJORES RESPUESTAS "Pues a mi me gustaría que jugaran como yo jugaba, en medio de la calle con peones, balones, al clavo, las vistas, canicas, etc. Qué tiempos aquellos sin teléfonos".

"En algunas ciudades los parques tienen zonas adaptadas para jugar al balón y esas zonas están cercadas con mallas metálicas para que los balones no salgan de la zona acotada. Es muy seguro y los niños se divierten sin dar balonazos a las otras personas que también tienen derecho a disfrutar del parque".

"Hay muchas zonas de futbol que no están cerca de parque ni zonas peatonales. Se puede llevar a los niños a jugar al fútbol a los sitios debidamente adaptados".

"Un parque es para jugar a juegos y entre ellos a la pelota. ¿Qué infancia queremos como sociedad para los niñ@s si no pasa por jugar con un balón en un parque?"

"Pues es la infancia real: sin tablets móviles ni pantallas".

Yo voy con mi hija muy a menudo al parque del camión y casi siempre tienes que esquivar algún balonazo. Opino que el parque es para jugar en el parque y el que quiera jugar al balón, que vaya a un campo de fútbol. Una conocida, recibió un balonazo en el parque de hacienda, cayó al suelo y cadera rota".

"Si los niños no pueden jugar al balón en el parque, apaga y vámonos".

"Aquí se ve que de pequeño nadie jugó al fútbol en la calle o en las aceras de sus casas, porque hace 30, 40 años había canchas en todos los barrios (ironía)".

"Lo que no se puede pretender es poner un parque como el de Hacienda donde se pretenda que los niños jueguen, la gente se siente a relajarse, otros a comprar en las tiendas de al lado o a tomar un café tranquilamente. Es incompatible".

"Existe la Ordenanza del Ayuntamiento de Convivencia que en su artículo 19 dice "a todos los efectos, se prohíbe la práctica de juegos en el espacio público que por su naturaleza puedan causar molestias a los vecinos y peatones". Y sigue "especialmente y en lugares no habilitados para ello la práctica de juegos con instrumentos y objetos que puedan poner en peligro la integridad física de los usuarios del espacio público, así como la integridad de los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicos como privados". No sé dónde está el debate.

"Qué España más bonita nos esta quedando, todo son prohibiciones".

"Prohibir que los niños jueguen en un parque tendría que estar prohibido".

