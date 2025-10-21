Empresas que pagan más, resisten mejor la crisis y reducen la brecha de género: así es la economía social en Zamora

La economía social es un sector económico cuyas empresas se caracterizan porque pagan más a las mujeres trabajadoras que las sociedades mercantiles ordinarias, resisten mejor las crisis económicas, reducen la brecha de género y tienden a contratar a trabajadores con más dificultades de inserción en el mercado laboral como los mayores de 55 años. Se trata además de un sector que engloba unos 12.600 trabajadores en Castilla y León.

Esas características que se han constatado en Castilla y León sobre el sector de la economía social las ha puesto de relieve la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, que ha asistido en el HUB tecnológico de la Aldehuela de Zamora a un taller formativo sobre la economía social en los cuidados.

El taller se enmarca en las jornadas previas al Congreso Internacional sobre Economía Social que se celebrará el próximo mes de noviembre en Salamanca y en él se ha puesto de relieve el peso "muy importante" que tiene la economía social en el empleo dentro del sector de los cuidados, que "está en torno al 32,5%, nueve veces más que en la economía ordinaria de las empresas mercantiles", ha detallado Leticia García.

La consejera ha mencionado además las ayudas que su departamento autonómico ha dado para fomentar la economía social, que ascendieron a 41 millones de euros en 2024, lo que permitió mantener 6.700 puestos de trabajo y crear 250 nuevos en el conjunto de la Comunidad.

En el ejercicio actual, esas ayudas suman 45 millones a los que se añaden otros diez millones de los programas de empleo y programas mixtos del Ecyl, con lo que en total rondan los 55 millones de euros. En el caso de la provincia de Zamora, el pasado año la economía social supuso una inversión de la Junta de Castilla y León de un millón y medio de euros en la economía social de la provincia, lo que generó 213 puestos de trabajo.

Un HUB como el de la Aldehuela para el sector

Por su parte, el presidente de la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León (Asecyl), Pablo Sánchez, ha resaltado que las entidades sociales y del tercer sector que forman parte de la economía social generan "una economía que está arraigada en el territorio, que no se deslocaliza" como se ha constatado durante la pandemia de COVID-19.

Se trata, por lo tanto, de "un modelo que funciona en la economía y que genera mucho empleo", por lo que el máximo responsable de Asecyl ha propuesto crear un HUB de Economía Social similar al que existe en el sector de la tecnología y los cuidados en la Aldehuela de Zamora.