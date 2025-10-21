Los economistas de Zamora dejan clara su postura sobre las nuevas cuotas de autónomos
El consejero delegado del Ecova en Zamora analiza lo que supondría la propuesta inicial y lo que conllevan los cambios anunciados posteriormente
Los economistas de Zamora se han pronunciado sobre las nuevas cuotas para los trabajadores autónomos que se van a establecer a partir del próximo año.
Al respecto, el consejero delegado en Zamora del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Raúl Zurrón, ha admitido que la propuesta inicial presentada por el Gobierno de España, que luego se ha rectificado era "muy lesiva". Zurrón, que es economista y auditor de cuentas, ha admitido que el hecho de que en las últimas horas se haya dado marcha atrás en esa propuesta inicial hace que haya que "estar contentos", ya que la propuesta inicial hacía daño especialmente al pequeño empresario y a los niveles de ingresos más bajos.
"Creo que es muy importante que cuidemos a nuestros pequeños autónomos", ha indicado Zurrón sobre la medida económica que ha entrado en el debate nacional en los últimos días.
El consejero delegado del Ecova en Zamora ha realizado esas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de iniciarse el desayuno empresarial que ha congregado en un establecimiento hostelero de la ciudad a más de doscientos empresarios y autónomos para hablar del nuevo sistema de facturación electrónica que entrará en vigor en 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
- Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora
- El dueño de la discoteca By Alice sale de prisión más de un año después de su ingreso provisional tras abonar una fianza de 10.000 euros
- El Ejército identifica 54 necesidades de infraestructura para el nuevo cuartel de Monte la Reina
- Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
- Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes
- Un nuevo accidente en la plaza de Hacienda de Zamora por un balonazo reabre el debate sobre el fútbol en los parques