Los economistas de Zamora dejan clara su postura sobre las nuevas cuotas de autónomos

Los economistas de Zamora se han pronunciado sobre las nuevas cuotas para los trabajadores autónomos que se van a establecer a partir del próximo año.

Al respecto, el consejero delegado en Zamora del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Raúl Zurrón, ha admitido que la propuesta inicial presentada por el Gobierno de España, que luego se ha rectificado era "muy lesiva". Zurrón, que es economista y auditor de cuentas, ha admitido que el hecho de que en las últimas horas se haya dado marcha atrás en esa propuesta inicial hace que haya que "estar contentos", ya que la propuesta inicial hacía daño especialmente al pequeño empresario y a los niveles de ingresos más bajos.

"Creo que es muy importante que cuidemos a nuestros pequeños autónomos", ha indicado Zurrón sobre la medida económica que ha entrado en el debate nacional en los últimos días.

El consejero delegado del Ecova en Zamora ha realizado esas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de iniciarse el desayuno empresarial que ha congregado en un establecimiento hostelero de la ciudad a más de doscientos empresarios y autónomos para hablar del nuevo sistema de facturación electrónica que entrará en vigor en 2026.