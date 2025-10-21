Curar el planeta en diferentes idiomas

Alumnos de Países Bajos, Sicilia, Eslovenia y Alemania han descubierto Zamora de la mano de compañeros del colegio Medalla Milagrosa, con los que comparten este curso un proyecto Erasmus denominado "PlanEUtary Health", un juego de palabras que hace alusión a la salud del planeta.

Cada uno de los grupos se centrará en un tema concreto que vivan más de cerca en sus países. En el caso de Zamora, todavía conmocionados por lo que ha ocurrido este pasado verano, los alumnos de 3º de la ESO se han decantado por el problema de los incendios de Sanabria. "El tema se eligió tras hacer una pequeña encuesta a los estudiantes sobre sus principales preocupaciones", recuerda Raquel Lorenzo, la profesora encargada del programa Erasmus en el colegio.

Con esa excusa, una de las excursiones ineludibles durante la semana de convivencia en Zamora fue la visita a la comarca sanabresa. Pero no solo a la zona afectada por los fuegos, sino también a lugares habituales de ocio. Hubo tiempo para pasarlo bien, para reflexionar y para trabajar. "Queríamos que fueran conscientes de lo que está pasando en el planeta y, a partir de ahí, buscar soluciones", resume la profesora.

De ahí que los participantes buscaran información y realizaran un recorrido fotográfico que les sirvió de base para elaborar un informativo internacional en el que cada grupo hablara de un problema medioambiental de su zona. Así, junto con los incendios de Sanabria, el informativo también incluyó noticias sobre las inundaciones que asolaron Eslovenia hace dos años, la persistente sequía en Alemania, los problemas derivados por el aumento del nivel del mar en Holanda o la difícil gestión de los residuos en Sicilia.

Y todo ello elaborado por grupos integrados por alumnos de todas las nacionalidades, lo que favoreció la convivencia y, sobre todo, la comunicación, eminentemente en inglés, el idioma oficial de este proyecto. "Es increíble cómo al final son capaces de comunicarse, las diferencias que pueda haber entre ellos se difuminan, porque, al final, la cuestión es estar juntos en un objetivo común", valora Lorenzo.

Esta especie de Telediario internacional, con el que se puede informar al resto de Europa de la situación del planeta en estas regiones, fue el motor del proyecto en Zamora, pero los 56 alumnos que participan en esta iniciativa —28 de ellos, extranjeros— tuvieron una semana de convivencia cargada de otras tantas actividades, alejadas de la habitual jornada lectiva. Comenzaron con divertidas pruebas para romper el hielo para conocerse entre ellos, a lo que se añadieron otros retos destinados a descubrir los principales puntos de interés de la ciudad.

Además de Zamora y Sanabria, durante la estancia también se programaron excursiones a otras ciudades, como la vecina Salamanca, donde conocieron cómo es una universidad en España.

Junto a la parte educativa y lúdica, Raquel Lorenzo destaca la parte de conocimiento de costumbres de los diferentes países, ya que la inmersión de estos alumnos es total, puesto que durante la semana conviven con familias zamoranas. "La inmersión cultural es en el colegio, pero también en las familias, donde todos sus miembros terminan practicando el inglés", asegura la responsable de los proyectos Erasmus.

Una experiencia que, durante el curso, también vivirán los alumnos del colegio Medalla Milagrosa, que viajarán a los países de los compañeros que han acogido en sus hogares, dentro de este proyecto Erasmus. "Las diferencias que se encuentran van desde el horario de las comidas hasta la gastronomía o la propia estructura de las viviendas", pone como ejemplos la profesora.

La jornada del último día, todos los participantes, junto a sus familias, recibieron un diploma en el salón de actos del colegio como premio a su trabajo y, aunque la despedida fue dura, realmente significa un hasta luego, puesto que el proyecto "PlanEUtary Health" continuará con las visitas a los otros países para seguir trabajando durante este curso 2025-2026.