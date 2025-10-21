AZACUEFA celebra su primer aniversario con una charla coloquio

Hace ya casi un año que Julia Alejo, presidenta de la asociación declaraba: "No queremos privilegios. Queremos humanidad y que destinen los mismos medios, tanto económicos como materiales, para nosotros". Ahora, casi 365 días después celebran el aniversario de aquel sueño que hicieron realidad: luchar por sus derechos.

Trabajan 24 horas al día, 365 días al año. Apenas tienen representación y, con motivo de ello, nace AZACUEFA. Una entidad que vive en sus propias carnes los problemas de este trabajo tan poco valorado por muchos.

Por este motivo se realizará una charla-coloquio titulada "La ley de dependencia: derechos de las personas dependientes y el rol de los cuidadores". El evento tendrá lugar el miércoles 22 de octubre a las 17:00 horas en el palacio de la Alhóndiga (Zamora).

Primer aniversario AZACUEFA. / Cedida

Los ponentes encargados de llegar a cabo dicho encuentro serán Carolina Carrillo Llamero, trabajadora social que tratará "el desarrollo y el futuro de la ley de dependencia", y Eugenio García Ferreiro, diplomado en Ciencias de la Salud y especialista en psiquiatría. En su caso, él será el encargado de hablar de "la salud mental del cuidador y de la persona dependiente".

Conchi paseando a su madre por el pueblo. / Cedida.

Una oportunidad para aprender, compartir y reflexionar la situación en la que viven, solo en Zamora, unos 3.400 cuidadores del hogar, de los cuales, solo 500 están dados de alta.