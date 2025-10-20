¿Por qué los zamoranos tienen fama de secos y rudos?

Dicen que quien conoce a un zamorano se lleva a un amigo para siempre... eso sí, probablemente le llevará tiempo. Y de ahí parte una de las etiquetas más intrínsecas del castellano, en general, y del zamorano, en particular: es reservado e incluso seco hasta que coge una confianza que no entrega a la primera de cambio. Sin dejar a un lado que los tópicos traen consigo etiquetas y prejuicios ya que cada persona es un mundo, lo cierto es que muchas veces los estereotipos se cumplen.

La idea de que los zamoranos son secos viene marcada por el carácter castellano tradicional más que por una realidad objetiva. Durante años, los habitantes del interior han tenido la imagen de persona sobria y poco efusiva, históricamente marcados por un clima frío con inviernos largos. Lo mismo le pasa a los catalanes con su tacañería, a los vascos con su brutalidad o a los andaluces con su alegría. Por supuesto que hay catalanes generosos, vascos finos y andaluces muermos.

Cuando alguien habla de un zamorano recio se refiere a una persona que habla poco pero que es directo, que se reserva las emociones pero que cumple lo prometido. A veces, pura fachada.

El arraigo zamorano

Recurrimos a la Inteligencia Artificial para preguntarle al respecto y la respuesta es unánime hagas como hagas la consulta: "Son serios, reservados y tradicionalistas". Y añade más: "Gente de pocas palabras", aunque seguro que tienes un amigo zamorano que habla por los codos o un primo en Sanabria que no tiene secretos para toda la comarca.

Pero también hay halagos. La IA destaca "el profundo arraigo de los zamoranos a sus tradiciones y costumbres". Además, son "muy hospitalarios" y "gozan de gran amabilidad una vez que se establece un vínculo con ellos. Y hay más. Según la IA, los zamoranos suelen ser vistos como "personas trabajadoras y honestas, con un fuerte sentido del deber y la responsabilidad". Además, se les atribuye un carácter "tranquilo y pacífico". Como todos los tópicos, los estereotipos no representante a todos los habitantes de Zamora, pero da una pincelada acertada de lo que somos nosotros mismos.