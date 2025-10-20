Desde Zamora al mundo: 14 importadores de once países conocen los vinos de bodegas de la provincia

Un total de 14 importadores de once países diferentes conocen el vino de la provincia en una misión comercial inversa desarrollada en el NH Palacio del Duero el lunes en la capital y el martes en Toro, en el Juan II.

La actividad, impulsada por la Cámara de Comercio de Zamora en colaboración con la Diputación de Zamora, persigue “impulsar y fortalecer la internacionalización del sector vitivinícola de nuestra provincia y promover oportunidades de negocio además de consolidar la imagen de Zamora como territorio de calidad del sector del vino” explicó el presidente del organismo, Enrique Oliveira.

Responsables de la Cámara de Comercio y de la Diputación de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Bodegas

La iniciativa reúne a importadores de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Corea del Sur, Estados Unidos, Irlanda, Lituania, Países Bajos, Perú y República Checa que descubrirán “46 bodegas de tamaño pequeño o mediano” de todas las denominaciones de origen y también de la Sierra de la Culebra, para fortalecer su expansión en el mercado internacional para reactivar y revitalizar el sector productivo de Zamora”.

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Promoción del Territorio, Emilio Fernández, resaltó que “el sector vitivinícola ahora mismo está pasando en un momento difícil” y puso de relieve que las bodegas presentes “están enclavadas en el mundo rural donde tienen mucha actividad, generan desarrollo económico y a la vez empleo en el mundo rural”.

Participantes en la misión comercial inversa. / Victor Garrido / LZA

El secretario de la Cámara de Comercio, Javier Díez, señaló que las empresas, de las características de las bodegas participantes “tienen mucha dificultad para acceder a mercados internacionales y ahora puedan cubrir la falta de demanda interna al tener otros mercados de referencia para poder colocar su producción”.

EE UU, líder en consumo exterior

En cuanto a las exportaciones del sector vitivinícola, Estados Unidos sigue siendo el destino exterior que más compra los vinos de Zamora. “La tendencia se está manteniendo” atestiguó el secretario de la Cámara Javier Díaz que ahondó en que “en el corto plazo quien está asumiendo el coste de los aranceles es el consumidor norteamericano”.