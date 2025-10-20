Estas son las razones por las que los funcionarios saldrán a la calle el próximo 30 de octubre

Los funcionarios están llamados a salir a la calle el próximo jueves, 30 de octubre, para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se hace un llamamiento a todos los empleados públicos de Castilla y León para que participen en las movilizaciones ante las subdelegaciones del Gobierno de las nueve provincias.

La protesta está convocada por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, y se realiza para reclamar “la apertura urgente de una negociación que permita aplicar la subida salarial de 2025 y alcanzar un acuerdo plurianual que garantice la estabilidad retributiva”, señaló este lunes en Zamora la secretaria nacional de Negociación del CSIF, Milagros Dorronzoro, durante una pausa de la Jornada Autonómica de Delegados de la Administración General del Estado, que se celebró en la ciudad.

Movilizaciones que pueden acabar en huelga general

“La paciencia se ha terminado”, advirtió, subrayando la “enorme importancia” de estas movilizaciones, que podrían desembocar en la primera huelga general de empleados públicos en la era de Pedro Sánchez si el Gobierno no reacciona. “Es el momento de una gran movilización en toda España para que el Gobierno nos escuche y negocie”, afirmó Dorronzoro.

Zamora. Jornada autonómica de delegados de la Administración General del Estado (AGE). / Alba Prieto / LZA

La dirigente sindical recordó que el Ejecutivo adeuda 1.860 millones de euros a los empleados públicos en los diez meses de este año, lo que equivale a una pérdida de un 3% de poder adquisitivo en el último año, sin olvidar el más del 20% acumulado desde los recortes del año 2010. “Es inaceptable que un Gobierno que exige subidas salariales a la patronal privada se olvide de sus obligaciones como empleador público”, comparó.

CSIF critica que el ministro de Función Pública, Óscar López, “desprecie” la negociación y avisa de que “los empleados públicos no pueden seguir siendo los paganos del bloqueo político. El Gobierno puede aprobar la subida, aunque no haya Presupuestos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Nos está utilizando como moneda de cambio parlamentaria”, denunció Dorronzoro.

Una labor esencial para toda la sociedad

“Los empleados públicos son los que sacan adelante los servicios esenciales de los ciudadanos en todas las administraciones: sanidad, educación, asistencia social, seguridad, emergencias… Merecen dignidad, respeto, estabilidad y salarios dignos. Por ejemplo, bomberos forestales que se han jugado la vida este verano y algunos la han perdido”, concluyó.

Zamora. Jornada autonómica de delegados de la Administración General del Estado (AGE). / Alba Prieto / LZA

Por su parte, el presidente del sector de Administración General del Estado (AGE) en CSIF Castilla y León, Juan Carlos González, advirtió de la “situación crítica e insostenible” que atraviesan los servicios públicos de la Administración del Estado en la comunidad. “Contamos con 11.300 trabajadores y trabajadoras, con plantillas muy envejecidas, sobrecargadas y con una desmotivación creciente”, describió. “Gestionan servicios tan esenciales como las prestaciones sociales, el paro, el Ingreso Mínimo Vital y la atención ciudadana con recursos cada vez más limitados”, añadió.

"Cualquier servicio es un desastre"

González lamentó que “da igual qué servicio se analice. Es un desastre. Seguridad Social, SEPE, Imserso, Extranjería, Tráfico o la Confederación Hidrográfica del Duero. Todos están desbordados y al límite por la falta de personal, acumulando expedientes y listas de espera”.

CSIF reclama por todo ello un refuerzo urgente de plantillas, la eliminación de la tasa de reposición y la mejora de las condiciones de jubilación, además de medidas para frenar el abuso de la temporalidad, que la Unión Europea fija en un máximo del 8%.